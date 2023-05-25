Марко: Риккардо не находится на уровне Ферстаппена и Переса

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что австралийский резервист команды Даниэль Риккардо не способен конкурировать с боевыми пилотами Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом.

«Каков Риккардо в сравнении с Ферстаппеном и Пересом на симуляторе? Не на их уровне. Что же касается времени, то это внутрикомандные детали.

Вероятно, с ним что-то случилось, из-за чего его конкурентоспособность упала. Его цель – возвращение в топ-команду. Таковы его заявления. Считаю, что отдых от активных выступлений пойдёт ему на пользу, и он сможет решить, чем хочет заниматься.

«Альфа Таури» – это «Альфа Таури», а «Ред Булл» – это «Ред Булл». Если вы решаете соревноваться не в середине, а впереди, то сталкиваетесь с совершенно иным давлением. Мы знаем о сильных сторонах Даниэля. Когда настало время «Рено», а после эпоха «Макларена» и спад, Риккардо уже не был тем, кого мы знали», – приводит слова Марко издание Motorsport-Total.