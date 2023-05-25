Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко: Риккардо не находится на уровне Ферстаппена и Переса

Марко: Риккардо не находится на уровне Ферстаппена и Переса
Аудио-версия:
Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что австралийский резервист команды Даниэль Риккардо не способен конкурировать с боевыми пилотами Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом.

«Каков Риккардо в сравнении с Ферстаппеном и Пересом на симуляторе? Не на их уровне. Что же касается времени, то это внутрикомандные детали.

Вероятно, с ним что-то случилось, из-за чего его конкурентоспособность упала. Его цель – возвращение в топ-команду. Таковы его заявления. Считаю, что отдых от активных выступлений пойдёт ему на пользу, и он сможет решить, чем хочет заниматься.

«Альфа Таури» – это «Альфа Таури», а «Ред Булл» – это «Ред Булл». Если вы решаете соревноваться не в середине, а впереди, то сталкиваетесь с совершенно иным давлением. Мы знаем о сильных сторонах Даниэля. Когда настало время «Рено», а после эпоха «Макларена» и спад, Риккардо уже не был тем, кого мы знали», – приводит слова Марко издание Motorsport-Total.

Материалы по теме
Марко: на сегодняшний день де Врис не оправдал возложенных на него надежд
Материалы по теме
«Ред Булл» не даёт гонщикам второго шанса. Разве бесконечные увольнения приносят пользу?
«Ред Булл» не даёт гонщикам второго шанса. Разве бесконечные увольнения приносят пользу?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023