Хорнер прокомментировал рискованное решение позвать Ферстаппена на пит-стоп в конце гонки

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о выступлении команды на завершившемся Гран-при Австрии.

В частности, Хорнер прокомментировал решение провести под занавес гонки пит-стоп Макса Ферстаппена, несмотря на незначительное (с учётом пит-стопа) отставание Шарля Леклера из «Феррари», оказавшегося после остановки голландца всего в двух секундах от него.

«В последнем пит-стопе заключался некоторый риск, была цель проехать быстрейший круг, но ребята были в настолько хорошей форме весь уикенд, что мы решились рискнуть.

Макс понимал, что происходит, и он подталкивал нас к этому пит-стопу. Он хотел заполучить этот «софт». Как говорил Дитрих [Матешиц]: «Нет риска – нет и удовольствия», – приводит слова Хорнера Sky Sports.

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