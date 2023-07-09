Льюис Хэмилтон подвергся критике фанатов после поддержки экоактивистов

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвергся критике фанатов после того, как поддержал экологических активистов из организации Just Stop Oil, призвав их к безопасным акциям.
После высказывания на данную тему звёздный британский автогонщик был раскритикован болельщиками за то, что сам совершенно далёк от пропагандируемой организацией деятельности по сокращению/прекращению использования нефти и нефтепродуктов.
«Ты не можешь поддерживать протест против продуктов, которые используешь», — написал один из подписчиков. С ним согласился ещё один болельщик: «Невозможно по-настоящему поверить в слова Льюиса», — сказано в комментарии.
«Его спонсирует малайзийская нефтяная компания, так что он показывает всё своё лицемерие», — говорится в следующем комментарии.
«Нефть оплачивает вашу зарплату», — гневно написал ещё один болельщик. «Этот парень живёт в своём собственном мире», — добавил ещё один пользователь.
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