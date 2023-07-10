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Оруджев: Переса не критикует только ленивый — похоже, он не справляется

Оруджев: Переса не критикует только ленивый — похоже, он не справляется
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев высказался по поводу пилота «Ред Булл» Серхио Переса, который в последнее время всё чаще сталкивается с критикой общественности.

«Представьте себя на месте Переса. Тебя поливают грязью со всех сторон, что ты запарываешь квалификации на «самовозе». Ведь Чеко не критикует только ленивый. В таких условиях невероятно сложно — похоже, он не справляется. Ответ на вопрос, что у него с субботами, знает только сам Серхио», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Ранее сам Перес прокомментировал слухи о своём увольнении из команды, появившиеся из-за его регулярных провалов в квалификационных сессиях.

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