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Риккардо: не жду медленного старта в «Альфа Таури», хочу сразу взяться за дело

Риккардо: не жду медленного старта в «Альфа Таури», хочу сразу взяться за дело
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Новичок «Альфа Таури», австралиец Даниэль Риккардо поделился ожиданиями от перехода в команду, в которую «Ред Булл» отдал его в аренду.

«Я в предвкушении. Очевидно, что это вызов, и я постараюсь сразу взяться за дело. Чувствую, что я через многое прошёл за последние несколько лет и теперь не боюсь ничего из того, что может встать у меня на пути.

От меня ждут результатов, но тяжело их определить, пока я не сяду в машину. Будет ли это восьмое место, или, скажем, 14-е? При этом я не ожидаю медленного старта. Хочу взяться за дело и воспользоваться тем, что узнал за это время», – приводит слова Риккардо издание Autorsport.

Ранее в интервью Риккардо попытался сравнить Ландо Норриса и действующего фаворита сезона, голландца Макса Ферстаппена.

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