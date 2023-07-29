Ферстаппен объяснил решение не заезжать на пит-стоп в начале спринта

Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен прокомментировал победу в спринтерской гонке Гран-при Бельгии, состоявшейся сегодня, 29 июля, в Спа.
«Решение не заезжать на пит-стоп на первом круге было безопаснее. Я мог заехать первым, а затем бы меня заблокировали другие машины, могла появиться машина безопасности, и в таком случае можно сильно отстать. Я не был против того, чтобы остаться на трассе.
Мы потеряли одну позицию, но мы знали, что быстры, когда мы перешли на промежуточные шины, то просто полетели. Машина была быстра, сцепление в порядке, просто небольшие проблемы с тормозами.
Завтра мне предстоит обойти несколько машин. Первый круг, первый поворот, это крупнейший риск, там всегда очень непросто. Пока мы избегаем рисков, наша машина быстра», – сказал Ферстаппен после выступления.
- 29 июля 2023
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