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Верно ли оштрафовали Хэмилтона за контакт с Пересом в спринте Гран-при Бельгии?

Верно ли оштрафовали Хэмилтона за контакт с Пересом в спринте Гран-при Бельгии?
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Редакция «Чемпионата» подготовила очередной опрос для читателей. В субботу гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон получил пятисекундный штраф от стюардов Гран-при Бельгии Формулы-1 за то, что в спринтерской гонке допустил контакт при атаке мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса.

Машина мексиканца получила серьёзные повреждения в виде пробоины правого бокового понтона и потери части днища. Однако если Перес считает штраф Хэмилтона справедливым, то сам семикратный чемпион мира, а также босс «Мерседеса» Тото Вольф высказали мнение, что наказывать британца не следовало. Предлагаем вам высказать собственное мнение об инциденте.

Если у вас не грузится опрос, вы можете пройти его по ссылке:
Верно ли оштрафовали Хэмилтона за контакт с Пересом в спринте Гран-при Бельгии?

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