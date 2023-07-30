Верно ли оштрафовали Хэмилтона за контакт с Пересом в спринте Гран-при Бельгии?

Редакция «Чемпионата» подготовила очередной опрос для читателей. В субботу гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон получил пятисекундный штраф от стюардов Гран-при Бельгии Формулы-1 за то, что в спринтерской гонке допустил контакт при атаке мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса.

Машина мексиканца получила серьёзные повреждения в виде пробоины правого бокового понтона и потери части днища. Однако если Перес считает штраф Хэмилтона справедливым, то сам семикратный чемпион мира, а также босс «Мерседеса» Тото Вольф высказали мнение, что наказывать британца не следовало. Предлагаем вам высказать собственное мнение об инциденте.

Если у вас не грузится опрос, вы можете пройти его по ссылке:

Верно ли оштрафовали Хэмилтона за контакт с Пересом в спринте Гран-при Бельгии?