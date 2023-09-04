Оруджев оценил заявление Хэмилтона, что все напарники Льюиса сильнее, чем у Ферстаппена

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал заявление пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, который высказал мнение, что все его напарники в Формуле-1 были сильнее, чем у голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
«Задевает ли Льюиса доминирование Ферстаппена? Думаю, да. Мне странно, что он оценивает Риккардо ниже Боттаса и забывает о Сайнсе, с которым Ферстаппен выступал в «Торо Россо», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».
Напарниками Хэмилтона за его карьеру являлись Фернандо Алонсо, Хейкки Ковалайнен, Дженсон Баттон, Нико Росберг, Валттери Боттас и Джордж Расселл. Макс Ферстаппен выступал вместе с Карлосом Сайнсом, Даниэлем Риккардо, Пьером Гасли, Александером Албоном и Серхио Пересом.
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