Лэнс Стролл находится под расследованием ФИА в связи с нарушениями на Гран-при Катара

Канадский пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл находится под расследованием со стороны Международной автомобильной федерации (ФИА) в связи с нарушением дисциплинарных правил и процедур во время Гран-при Катара.

Во вторник вечером было опубликовано заявление, подтверждающее, что офицер ФИА по соблюдению нормативных требований ведёт переговоры со Строллом относительно нескольких инцидентов.

Напомним, после вылета в первом сегменте квалификации в пятницу Стролл в ярости выкинул руль из своего болида и толкнул своего физиотерапевта. Далее канадский пилот дал телевизионное интервью, ответив на три вопроса шестью словами.

Стролл также признавался, что его вождение на последних этапах кажется туманным, а ещё говорил о физических трудностях, которые ему пришлось пережить на Гран-при Катара.