Хорнер: приятно, что Хэмилтон проявляет внимание к Пересу, но у нас нет планов уволить его

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заверил, что мексиканскому пилоту Серхио Пересу не угрожает увольнение, а также ответил на слова Льюиса Хэмилтона о давлении на мексиканца со стороны команды.

«В первую очередь у нас нет никакого плана на увольнение! Очень приятно, что Льюис проявляет столько внимания и заботы [к Пересу], когда всего несколько недель назад он подвергал сомнению надёжность напарника Макса [Ферстаппена] по команде. Но поймите, в паддоке всегда ходят слухи, особенно когда писать особо не о чем.

У Серхио прекрасные отношения с командой, крепкие отношения со своим напарником, и мы хотим, чтобы он финишировал вторым в чемпионате, чего мы раньше никогда не достигали», — приводит слова Хорнера официальный сайт Формулы-1.