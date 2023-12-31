Алонсо одним словом охарактеризовал 2023-й год

Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором высказался по поводу 2023 года.

«Спасибо, 2023. Незабываемо», — написал Алонсо в социальных сетях.

Напомним, 42-летний Алонсо стал четвёртым по итогам минувшего чемпионата Формулы-1. Испанец, восемь раз оказывавшийся на подиуме, набрал одинаковое число очков с Шарлем Леклером из «Феррари», но по ряду дополнительных критериев оказался впереди.

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