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Алонсо одним словом охарактеризовал 2023-й год

Алонсо одним словом охарактеризовал 2023-й год
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Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором высказался по поводу 2023 года.

«Спасибо, 2023. Незабываемо», — написал Алонсо в социальных сетях.

Напомним, 42-летний Алонсо стал четвёртым по итогам минувшего чемпионата Формулы-1. Испанец, восемь раз оказывавшийся на подиуме, набрал одинаковое число очков с Шарлем Леклером из «Феррари», но по ряду дополнительных критериев оказался впереди.

Ранее журнал GQ представил десятку самых богатых действующих и бывших пилотов Формулы-1.

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