Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Льюис Хэмилтон назвал свой самый любимый болид в истории Формулы-1

Льюис Хэмилтон назвал свой самый любимый болид в истории Формулы-1
Комментарии

Известный британский пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Мерседес», признался, что любимым автомобилем в «Королевских гонках» считает болид «Макларена» MP4/4.

«Какая эпоха автомобилей мне нравится больше всего? Наверное, больше всего мне понравилось управлять MP4/4 Айртона Сенны», — сказал Хэмилтон на канале Mercedes-AMG Petronas Formula One Team в YouTube.

Отметим, что на MP4/4 Айртон Сенна и Ален Прост в 1988 году выиграли 15 гонок из 16 в Формуле-1 (за исключением Гран-при Италии).

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Льюис занял третье место в общем зачёте пилотов.

Ранее Хэмилтон признался, что в минувшем сезоне стал более стойким и научился относиться к себе с сочувствием.

Материалы по теме
Так кто же создал одну из величайших машин Формулы-1? Инженеры обвиняют друг друга во лжи
Так кто же создал одну из величайших машин Формулы-1? Инженеры обвиняют друг друга во лжи
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android