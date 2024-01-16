Льюис Хэмилтон назвал свой самый любимый болид в истории Формулы-1

Известный британский пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Мерседес», признался, что любимым автомобилем в «Королевских гонках» считает болид «Макларена» MP4/4.

«Какая эпоха автомобилей мне нравится больше всего? Наверное, больше всего мне понравилось управлять MP4/4 Айртона Сенны», — сказал Хэмилтон на канале Mercedes-AMG Petronas Formula One Team в YouTube.

Отметим, что на MP4/4 Айртон Сенна и Ален Прост в 1988 году выиграли 15 гонок из 16 в Формуле-1 (за исключением Гран-при Италии).

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Льюис занял третье место в общем зачёте пилотов.

Ранее Хэмилтон признался, что в минувшем сезоне стал более стойким и научился относиться к себе с сочувствием.