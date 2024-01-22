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Шестиколёсный Humvee с заниженной подвеской выставлен на аукцион

На аукцион Barrett Jackson, который будет проходить в Скоттсдейле, штат Аризона, до 28 января, выставлен уникальный проект — шестиколёсный лоурайдер на базе армейского внедорожника Humvee.

6-колёсный Humvee от Danton Arts Kustoms Фото: Danton Arts Kustoms

Автором проекта выступило ателье Danton Arts Kustoms. Для создания этого автомобиля пришлось полностью переделать кузов — он приобрёл укороченную форму и лишился грузового отсека.

Отмечается также, что у дополнительной задней оси также есть привод, а в движение автомобиль приводит 6,2-литровый HEMI V8 мощностью 717 лошадиных сил. Ожидаемая стоимость лота не раскрывается.

6-колёсный Humvee от Danton Arts Kustoms Фото: Danton Arts Kustoms

В ходе предстоящих торгов потенциальным владельцам будет предложено сразу несколько необычных лотов. Так, Ford в рамках благотворительной акции выставил на продажу первый экземпляр Mustang Dark Horse, а кроме того, соискателям доступны редкий Lamborghini Diablo VT Roadster, который ранее принадлежал бывшему президенту США Дональду Трампу, и Mercedes-Benz Unimog U1300 SE Custom Pickup Арнольда Шварценеггера, а также Pontiac GTO 1966 года с электромотором от Tesla Model 3 Performance.