Редчайший гиперкар, который хотят сделать самым быстрым в мире, выставлен на аукцион

На аукцион Broad Arrow, который пройдёт на острове Амелия в штате Флорида 1–2 марта, выставлен автомобиль Hennessey Venom F5. Таких автомобилей лишь 24 в мире, а ожидаемая стоимость лота составляет $ 1,2-1,6 млн. Одновременно с этим на площадке Bring a Trailer на торги выставлен родстер Venom F5 — онлайн-аукцион завершится 5 марта, но уже сейчас за автомобиль предложили $ 1,3 млн.

Hennessey Venom F5 Фото: broadarrowauctions.com

Hennessey Venom F5 был анонсирован в 2014-м, а впервые показан публике тремя годами позднее. У автомобиля 6,6-литровый двигатель мощностью 1842 лошадиные силы. Официально заявлено, что максимальная скорость Venom F5 составляет 515 км/ч, но в рамках некоторых симуляций автомобиль удавалось разогнать до 528.

Hennessey Venom F5 Фото: broadarrowauctions.com

Фактически такая скорость официально не подтверждена, а самым быстрым серийным автомобилем планеты с 2019 года остаётся Bugatti Chiron Super Sport 300+, достигший 490,484 км/ч. В Hennessey хотят побить этот рекорд, и для этого уже в этом году проведут заезд на скорость. Пока, правда, планируется зарегистрировать проезд на скорости 482 км/ч.

Hennessey Venom F5 Фото: broadarrowauctions.com

Добавим, что ранее о планах побороться за рекорд скорости среди серийных автомобилей рассказали в Koenigsegg.