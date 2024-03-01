Редкий Mercedes-Benz 1955 года выставлен на аукцион. Таких менее 30 в мире

На аукцион Sotheby’s, который пройдёт с 13 по 15 марта в Лонг-Бич, штат Калифорния, выставлен редкий Mercedes-Benz 300 SL Alloy Gullwing 1955 года. Это облегчённая версия легендарного 300 SL, выпущенная тиражом лишь в 29 экземпляров.

Mercedes-Benz 300 SL Alloy Gullwing 1955 года Фото: sothebys.com

От стандартного Mercedes-Benz 300 SL эту версию отличает облегчённый на 94 килограмма кузов, а также модифицированная подвеска и доработанный трёхлитровый двигатель NSL, который выдаёт 215 лошадиных сил.

Mercedes-Benz 300 SL Alloy Gullwing 1955 года Фото: sothebys.com

Отмечается, что автомобиль находится в превосходном состоянии, в том числе потому, что последние 32 года был в коллекции президента Gullwing Group — организации, объединяющей владельцев Mercedes-Benz 300 SL.

Mercedes-Benz 300 SL Alloy Gullwing 1955 года Фото: sothebys.com

RM Sotheby’s не раскрывает ожидаемую стоимость лота, однако в августе 2022 года такой же 300 SL Alloy Gullwing ушёл с молотка за $ 5 млн. Вероятно, представленная модель будет продана за более крупную сумму.

Интерьер Mercedes-Benz 300 SL Alloy Gullwing 1955 года Фото: sothebys.com

Напомним, самым дорогим автомобилем, когда-либо проданным на аукционе, с мая 2022 года является Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe 1955 года. За него заплатили $ 143 млн. Добавим также, что на торги Sotheby's выставлен Mercedes-Benz CLK GTR GT1, который в 1997 году принёс немецкой марке победу в чемпионате мира по гонкам FIA GT1.