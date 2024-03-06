Редкий 1842-сильный гиперкар продан за $ 2,2 млн. Его хотят сделать быстрейшим в мире

На аукционе Broad Arrow, который состоялся на острове Амелия в штате Флорида, за $ 2,2 млн продан редкий гиперкар Hennessey Venom F5. Таких автомобилей построено лишь 24 штуки, и в будущем в Hennessey намерены с помощью одного из них побить рекорд скорости для серийных машин.

Hennessey Venom F5 Фото: broadarrowauctions.com

Hennessey Venom F5 впервые был представлен в августе 2014 года. Автомобиль обладает 6,6-литровым твин-турбо двигателем V8 мощностью 1842 лошадиные силы. Официально максимальная скорость Venom F5 составляет 515 км/ч, при этом в отдельных симуляциях автомобиль удавалось разогнать до 528 км/ч.

Hennessey Venom F5 Фото: broadarrowauctions.com

На данный момент официально зарегистрированный рекорд скорости для серийного автомобиля составляет 490,484 км/ч, он установлен в 2019 году на Bugatti Chiron Super Sport 300+. Основатель Hennessey Performance Джон Хеннесси заявил, что в обозримом будущем его компания намерена побить этот рекорд.

Hennessey Venom F5, который не удалось продать Фото: bringatrailer.com

Отметим, что в начале марта завершился ещё один аукцион с участием Hennessey Venom F5, однако максимальная ставка на площадке Bring a Trailer — $ 1,85 млн — оказалась ниже резервной цены. Гиперкар остался непроданным.