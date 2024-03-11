Ferrari запатентовала новое название. Предполагается, что это имя преемника Roma

Компания Ferrari зарегистрировала коммерческие названия Amalfi и Amalfi Spider, права «Скудерии» на эти марки зафиксированы в итальянском ведомстве по патентам и товарным знакам, выяснило издание CarBuzz.

Предполагается, что именно такое название — Amalfi — будет носить один из новых автомобилей Ferrari, и он также получит открытую версию.

Амальфи — это город в итальянской провинции Салерно, в связи с чем многие предполагают, что Ferrari Amalfi станет преемником спорткара Ferrari Roma, тоже названного топонимом. При этом известно, что в Маранелло намерены представить до конца 2024 года три новинки, однако о преемнике Ferrari Roma прежде не было слышно.

Так, в этом году ожидается появление замены LaFerrari, и это будет первый флагманский гиперкар марки без 12-цилиндрового мотора. Эту машину недавно заметили во время дорожных тестов в необычном чехле. Зато мотор V12 предположительно сохранит преемник Ferrari 812 Superfast, также замеченный на дорожных тестах. В то же время о третьем проекте пока ничего не известно, эксперты полагают, что это может быть необычная и редкая версия 296 GTB.