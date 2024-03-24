Даниил Квят занял 21-е место в гонке NASCAR в Остине

Бывший гонщик Формулы-1 Даниил Квят финишировал на 21-м месте в гонке NASCAR Xfinity Series (второго общенационального дивизиона национальной ассоциации), которая прошла в этот уикенд на «Трассе Америк» в Остине.

Отметим, что этот результат стал для российского гонщика вторым лучшим в гонках NASCAR – в прошлом году Даниил занял 15-е место на «Ровале» в гонке Xfinity Series.

В общей сложности Квят провёл в NASCAR пять гонок. Даниил трижды стартовал в гонках Cup Series, а также до Остина выступил на вышеупомянутом «Ровале» в Шарлотте. В первом дивизионе NASCAR Cup Series лучшим результатом Квята является 36-е место.

Даниил Квят шесть раз выступал на автодроме в Остине в Формуле-1, однако на сток-карах это был его первый старт.

Победу в сегодняшней гонке завоевал экс-чемпион NASCAR Cup Series Кайл Ларсон, который выступает в Xfinity Series вне зачёта.