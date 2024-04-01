Появилось видео новой аварии электромобиля Xiaomi

Опубликовано новое видео аварии с участием тестового электромобиля Xiaomi SU7 — на повороте машина не справилась со слишком агрессивным манёвром водителя и врезалась в стену, сообщает издание CarNewsChina.

Права на видео принадлежат CarNewsChina. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале CarNewsChina.

Предполагается, что вспомогательные системы автомобиля должны были уберечь его от столкновения со стеной, однако этого не произошло. CarNewsChina отмечает, что пока нет информации о том, является ли проблема программной ошибкой системы контроля тяги или конструктивным недочётом машины.

Отметим, что первое сообщение об аварии Xiaomi SU7 появилось в начале февраля, и тогда причиной столкновения называли отсутствие зимней резины на заснеженной дороге.

Продажи Xiaomi SU7 стартовали 28 марта. Автомобиль предлагается в трёх вариантах и в своём самом мощном — 673-сильном — исполнении способен разгоняться до 100 км/ч за 2,78 секунды.