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На аукцион выставлена редчайшая Bugatti 1938 года. За неё хотят более $ 3 млн

На аукцион выставлена редчайшая Bugatti 1938 года. За неё хотят более $ 3 млн
Bugatti Type 57 C Aravis Special Cabriolet
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На аукцион Gooding & Company, который пройдёт в Автомобильном музее Питера и Мерла Маллинов в Окснарде, штат Калифорния, 26 апреля, выставлен редчайший автомобиль Bugatti Type 57C Aravis Special Cabriolet 1938 года выпуска.

Bugatti Type 57 C Aravis Special Cabriolet с убранной крышей

Bugatti Type 57 C Aravis Special Cabriolet с убранной крышей

Фото: goodingco.com

В общей сложности таких кабриолетов на базе Type 57C было выпущено лишь четыре штуки, и только две из них — с компрессорным двигателем. Ожидаемая стоимость лота — $ 2,5–3,5 млн.

Bugatti Type 57 C Aravis Special Cabriolet

Bugatti Type 57 C Aravis Special Cabriolet

Фото: goodingco.com

Выставленный на аукцион экземпляр изначально был построен для французского гонщика Мориса Трентиньяна, который в будущем дважды выиграет Гран-при Монако Формулы-1 и марафон «24 часа Ле-Мана».

Bugatti Type 57 C Aravis Special Cabriolet

Bugatti Type 57 C Aravis Special Cabriolet

Фото: goodingco.com

Отметим, что ранее на аукцион RM Sotheby’s была выставлена реплика другой Bugatti Type 57 — знаменитой La Voiture Noire, потерянной в годы Второй мировой войны. Ожидаемая стоимость лота составляла $ 1 млн, и продать на аукционе автомобиль так и не удалось, однако машина всё же нашла нового владельца уже после торгов, уточняет сайт RM Sotheby’s.

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