В Англии конфисковали Lamborghini, который ездил без регистрационных номеров

Полиция английского графства Глостершир сообщила о конфискации автомобиля Lamborghini Huracan, который двигался по шоссе М5 без регистрационных номеров. Когда стражи порядка остановили автомобиль, выяснилось, что у водителя также нет страховки на эту машину.

Конфискованный Lamborghini Huracan Фото: Полиция Глостершира

Lamborghini Huracan – это одна из самых известных моделей итальянской марки, она выпускается уже 10 лет. Под капотом у автомобиля 5,2-литровый двигатель V10 мощностью 610 лошадиных сил, которые позволяют разгоняться до 100 км/ч за 2,5 секунды. Максимальная скорость спорткара оценивается в 325 км/ч, а его стоимость — не менее $ 250 тыс.

Отметим, что это уже третий Huracan, разбитый за последние полтора месяца. Так, в начале марта такой автомобиль попал в аварию, когда его водитель пытался скрыться от полиции, а кроме того, в начале апреля стало известно, что в Канаде 13-летний подросток без спроса взял покататься спорткар и не справился с управлением.