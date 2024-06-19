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Ральф Шумахер оценил перспективы «Мерседеса» в случае перехода Ферстаппена

Ральф Шумахер оценил перспективы «Мерседеса» в случае перехода Ферстаппена
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер поделился мнением о возможности нидерландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена перейти в немецкую команду «Мерседес».

«Макс Ферстаппен выиграл бы гонку в Канаде, будь он в болиде «Мерседеса», – в этом нет никаких сомнений. У «Мерседеса» долгое время наблюдается засуха, так что команде срочно нужен чемпион мира, чтобы вернуться на победный путь. Ферстаппен – тот, кто производит впечатление очень консервативного, приятного и спортивного парня. Поэтому я могу себе представить, что Тото Вольф и «Мерседес» могли бы многого добиться вместе с ним и при этом могли бы многое сделать для него», – приводит слова Шумахера GPblog со ссылкой на Sky Sports Germany.

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