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Серхио Перес объяснил, почему его регулярно критикуют

Серхио Перес объяснил, почему его регулярно критикуют
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Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал критику, с которой ему приходится сталкиваться регулярно. По словам Переса, критика в его адрес во многом связана с его нахождением в одной команде с Максом Ферстаппеном.

«Снаружи много чего происходит, но внутри команды есть ориентир. В данный момент рядом находится лучший гонщик на стартовой решётке. Если бы речь шла о другом месте, где рядом был бы другой товарищ по команде, то и вы сами выглядели бы совсем по-другому. Но я считаю, что это здорово. Здорово иметь возможность принять этот вызов и быть товарищем Макса по команде. Это то, что мотивирует меня продолжать, потому что это огромный вызов», — приводит слова Переса Racer.

В настоящий момент Перес занимает пятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 107 очков. Лидирует в чемпионате Ферстаппен, на счету которого 194 балла.

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