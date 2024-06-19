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«КАМАЗ-мастер» назвал состав на ралли-рейд «Шёлковый путь»

«КАМАЗ-мастер» назвал состав на ралли-рейд «Шёлковый путь»
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Российская команда «КАМАЗ-мастер» объявила состав на предстоящий международный ралли-марафон «Шёлковый путь», который пройдёт с 5 по 15 июля по территории Россиийской Федерации и Монголии. Старт соревнований запланирован в Томске, а финиш — в Улан-Баторе. За 11 этапов участники преодолеют более 5200 километров.

«КАМАЗ-мастер» выступит пятью экипажами:

1. Пилот Эдуард Николаев, штурман Евгений Яковлев, механик Дмитрий Авдеев.
2. Пилот Дмитрий Сотников, штурман Руслан Ахмадеев, механик Ильгиз Ахметзянов.
3. Пилот Андрей Каргинов, штурман Иван Мальков, механик Данил Телепов.
4. Пилот Богдан Каримов, штурман Дмитрий Никитин, механик Алмаз Ахмедов.
5. Пилот Сергей Куприянов, штурман Александр Куприянов, механик Иван Татаринов.

Экипажи Сотникова, Каргинова и Каримова будут выступать на грузовиках семейства К5 «КАМАЗ-435091». Экипаж Николаева выступит на грузовике капотной компоновки «КАМАЗ-43509К», а экипаж Куприянова – на газодизельном «КАМАЗ‑43509».

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