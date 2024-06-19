Сайнс высказался о решении «Феррари» заменить его на Хэмилтона

Испанский пилот Карлос Сайнс поделился мнением о решении команды освободить место для британца Льюиса Хэмилтона за счёт него. Сейчас Хэмилтон выступает за «Мерседес». К «Скудерии» он присоединится в следующем сезоне Формулы-1.

«Очевидно, никто на моём месте не воспринял бы это очень хорошо. Никому не понравится услышать, что тебя больше не будет в команде. Никому не понравится быть уволенным. От меня избавились в феврале, и, очевидно, чувствовал я тогда себя неважно. Я начал год очень хорошо, я начал его с побед. Но да, в паддоке был семикратный чемпион мира по имени Льюис Хэмилтон, который хотел перейти в «Феррари». И команда освободила для него место. С этим ничего не поделаешь.

Но я отношусь к этому философски и стараюсь принять ситуацию как можно лучше. При этом я рассматриваю это как возможность. В будущем появятся другие шансы. Я всё ещё хочу стать чемпионом мира, я всё ещё хочу выигрывать гонки», — приводит слова Сайнса GPblog со ссылкой на его выступление в телешоу El Hormiguero.

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