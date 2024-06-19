Жан Тодт: Мик Шумахер лучше, чем половина пилотов Формулы-1

Бывший руководитель Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт поделился мнением о 25-летнем немецком гонщике Мике Шумахере.

«Ни для кого не секрет, что я люблю семью Шумахеров, а значит, и Мика. Я хочу, чтобы он достиг своей мечты, и убеждён, что он заслуживает места в Формуле-1. Он очень талантливый гонщик, у которого, несомненно, есть всё необходимое для выступлений в чемпионате. В противном случае он бы не побеждал в Формуле-3 и Формуле-2. Мик лучше, чем половина пилотов Формулы-1», — приводит слова Тодта Sport.de со ссылкой на Sport Bild.

В настоящий момент Шумахер является резервным гонщиком команды Формулы-1 «Мерседес». Ранее он был боевым гонщиком команды «Хаас».

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