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Марко ответил, нарушил ли «Мерседес» правила в Канаде из-за гибкости крыльев

Марко ответил, нарушил ли «Мерседес» правила в Канаде из-за гибкости крыльев
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу возможного нарушения правил командой «Мерседес». У Марко поинтересовались насчёт гибкости крыльев немецкой команды.

«Правда ли, что мы попросили ФИА внимательно проверить крылья «Мерседеса»? Нельзя так говорить. В Монреале у «Мерседеса» было новое переднее крыло, и на телевизионных кадрах было хорошо видно, что крылья на машинах Расселла и Хэмилтона заметно гнулись. Однако они обладали необходимой прочностью при проверках. Меня это не удивляет.

Что это означает конкретно в случае с «Мерседесом»? Что в Монреале всё было хорошо. Что касается этапов в Барселоне, Шпильберге и так далее, то будут новые проверки. Разумеется, за этим будут следить все конкуренты, а не только мы», — приводит слова Марко oe24.at.

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