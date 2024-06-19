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Акционеры обвинили главу Toyota в излишнем пристрастии к автоспорту

Акционеры обвинили главу Toyota в излишнем пристрастии к автоспорту
Акио Тойода
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Акционеры Toyota на ежегодном собрании выразили недовольство поведением главы японской компании Акио Тойоды, который, по их мнению, слишком много времени тратит на автоспорт, сообщает издание Automotive News.

Претензии к Тойоде возникли на фоне грандиозного скандала с участием ряда японских автопроизводителей, включая Toyota. Так, выяснилось, что Toyota годами предоставляла недостоверные сведения о результатах краш-тестов для сертификации автомобилей. В подобных действиях также были уличены Honda, Suzuki, Mazda и Yamaha. Несмотря на это, Тойода был переизбран на пост председателя правления совета директоров Toyota.

На фоне происходящего ряд инвесторов в рамках ежегодного заседания подняли вопрос о будущем компании, дальнейшей политике относительно экологических инициатив компании и действиях Акио Тойоды. Так, один из участников мероприятия обвинил Тойоду в том, что тот тратит слишком много времени на своё «личное хобби» — гонки.

Акио Тойоде 68 лет, он — внук основателя Toyota Киитиро Тойоды. Акио стал членом совета директоров Toyota в 2000 году, пятью годами позже стал исполнительным вице-президентом, а в 2009-м — президентом компании. В 2023 году Акио Тойода покинул пост президента Toyota и стал председателем совета директоров Toyota Motor Corp.

Права на видео принадлежат Toyota Times. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Toyota Times.

Тойода также время от времени участвует в гонках локального уровня и пилотирует гоночные автомобили. Так, в апреле 2024 года 68-летний Тойода перевернул GR Yaris во время заездов на испытательном полигоне.

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