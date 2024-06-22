Льюис Хэмилтон: завтра я постараюсь победить

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что постарается победить в завтрашней гонке Гран-при Испании.

«Для нас как команды очень важно получить третье и четвёртое место. Мы начинаем более-менее регулярно оказываться на высоких позициях. Спасибо всем на фабрике, потому что это общая заслуга всех тех, кто потратил дополнительное время на модернизацию машины, доставку новых деталей, их постоянное обновление.

Становится всё приятнее и приятнее пилотировать эту машину. Мы уже не очень далеки от лидеров. Думаю, реальный разрыв составляет около полутора десятых секунды.

Думаю, Макс Ферстаппен особенно быстр на длинной дистанции, их машина всё ещё лучше, как и, вероятно, машина Ландо Норриса.

Однако завтра я постараюсь победить. Третье место – это хорошая позиция для старта. В перспективе всё выглядит неплохо, поэтому надеюсь, что завтра позиции впереди изменятся.

Старт обещает быть горячим, особенно в борьбе с Ландо. Я просто хочу сохранять оптимизм», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Sky Sports.