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Макс Ферстаппен заявил, что у «Макларена» болид лучше, чем у «Ред Булл»

Макс Ферстаппен заявил, что у «Макларена» болид лучше, чем у «Ред Булл»
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Трёхкратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен признал, что в настоящий момент у команды «Макларен» болид лучше, чем у «Ред Булл».

«На этой трассе есть практически все типы поворотов, поэтому если болид там быстрый, то это хорошо для чемпионства. Я думаю, мы уже хорошо осведомлены о том, что происходит. Нам нужно двигаться дальше. Нам нужно доставлять детали быстрее и лучше.

В прошлом году у нас была очень доминирующая машина, и я имею в виду, что её больше нет. Нам нужно действительно постараться снова сделать шаг вперёд.

Сейчас «Макларен» лучше. Иначе они бы не были перед нами», — приводит слова Ферстаппена GrandPrix.

Напомним, в квалификации Гран-при Испании пилот «Макларена» Ландо Норрис завоевал поул-позицию, он продемонстрировал лучшее время. Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял второе место, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон — третье.

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