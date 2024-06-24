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Один из самых редких Aston Martin выставлен на аукцион

Один из самых редких Aston Martin выставлен на аукцион
Aston Martin Vanquish Zagato
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На онлайн-площадке Bring a Trailer на торги выставлен Aston Martin Vanquish Zagato в кузове шутинг-брейк 2019 года выпуска. Эта модель была выпущена Aston Martin в сотрудничестве с Zagato ограниченным тиражом в 99 экземпляров, а для покупки предлагается 26-й из них.

Aston Martin Vanquish Zagato

Aston Martin Vanquish Zagato

Фото: bringatrailer.com

Под капотом у автомобиля 5,9-литровый двигатель AM29 V12 мощностью 580 лошадиных сил, комплектуемый восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. У автомобиля также переработанный дизайн интерьера. До 100 км/ч этот автомобиль разгоняется за 3,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 320 км/ч.

Aston Martin Vanquish Zagato

Aston Martin Vanquish Zagato

Фото: bringatrailer.com

Отметим, что изначально эти автомобили продавались по цене около $ 900 тыс., однако в данный момент самая высокая ставка за Vanquish Zagato составляет $ 355 тыс. Торги завершатся вечером 27 июня.

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