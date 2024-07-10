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Эстебан Окон: «Хаас» — пример для любой другой команды

Эстебан Окон: «Хаас» — пример для любой другой команды
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Пилот «Альпин» Эстебан Окон комплиментарно высказался об американской команде Формулы-1 «Хаас», отметив, что она является примером для всех остальных.

«Хаас» добился значительного прогресса, и их работа в данный момент, несомненно, является примером для любой другой команды», — приводит слова Окона издание Motorsport Week.

Напомним, Окон покинет «Альпин» по окончании нынешнего сезона. Ранее «Хаас» называли одним из возможных вариантов продолжения карьеры гонщика.

В настоящий момент Окон занимает 18-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе три очка.

Ранее Эстебан эмоционально высказался о выступлении на Гран-при Великобритании, где он показал 16-й результат.

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