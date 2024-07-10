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«Раздражает». Чандхок высказался об эпизоде Хэмилтона с отцом в Сильверстоуне

«Раздражает». Чандхок высказался об эпизоде Хэмилтона с отцом в Сильверстоуне
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт телеканала Sky Sports Карун Чандхок прокомментировал эпизод, случившийся после гонки Гран-при Великобритании. После победы в заезде пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон тепло пообщался со своим отцом Энтони. Карун обратил внимание, что рядом с Льюисом и Энтони находился микрофон, из-за чего их личная беседа могла стать достоянием общественности.

«Меня раздражает, что микрофон находится прямо рядом с головой Энтони. Иногда семьям нужно предоставить возможность побыть наедине, чтобы ни у кого не было возможности их подслушивать», — написал Чандхок на своей странице в социальных сетях.

Ранее о Хэмилтоне высказался бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард.

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