Человек в футляре. О проблемах «Шарлотт» и выборе Кембы Уокера

Оно, конечно, так-то так, всё это прекрасно, да как бы чего не вышло

1. Календарь всегда будет иметь ключевое значение в лиге с большим количеством крепких, но ограниченных команд. Один из лучших примеров искажения реальной силы коллектива за счёт графика — это «Шарлотт».

Так уж получилось, что клубу Майкла Джордана достался особенно неровный календарь. Естественно, это напрямую сказалось на результатах. Спустя месяц после старта регулярного чемпионата «Хорнетс» находились в топ-5 НБА по эффективности нападения, что с учётом силы ростера могло восприниматься как маленькое чудо.

Вплоть до февраля «шершни» держали нейтральный баланс побед и поражений (26-26 на 2.02.2019), а затем постепенно начали проседать. Велик соблазн связать падение результатов с травмой стартового центрового Коди Зеллера, который лучше остальных бигменов ставит заслоны и сильно помогает Кембе с набором очков. Но это не так.

Зеллер вылетел в конце декабря, на тот момент у подопечных Джеймса Боррего было 18 побед и 18 поражений. Вернулся он спустя пять недель, в начале февраля — как раз к тому моменту, когда у «Шарлотт» в последний раз за сезон был нейтральный баланс.

18-18 со здоровым Коди, 8-8 без него и 26-26 за 30 матчей до окончания регулярки. Связать падение результатов с повреждениями не получится. Собственно, всё ровным счётом наоборот — здоровье у «Хорнетс» в этом сезоне было заметно выше среднего по лиге.

Видео можно посмотреть в Instagram «Шарлотт».

В составе клуба из Северной Каролины лишь шесть человек получают в среднем за матч больше 19 минут: Кемба, Батюм, Лэмб, Марвин Уильямс, Зеллер и Майлз Бриджес. На сегодня сыграны 70 встреч регулярки — и вот что мы имеем: Кемба — 70 игр, Батюм — 69, Марвин и Бриджес — по 68, Лэмб — 67.

Восемь пропущенных поединков на пятерых за шесть месяцев. Правда, Коди Зеллер провёл 49 матчей (то есть 70%), но мы уже выяснили, что без него результаты команды ничуть не ухудшились. Хотя задача Кембы по набору очков, разумеется, немного усложнилась.

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Но прошло не больше недели, и жизнь потекла по-прежнему такая же суровая, утомительная, бестолковая, жизнь, не запрещённая циркулярно, но и не разрешённая вполне

2. Вот что получится, если изучить медицинские карты прямых соперников «шершней» по Восточной конференции.

«Детройт»: по три игры пропустили Драммонд и Гриффин, 18 — Люк Кеннард, 26 — Иш Смит. Все они в среднем проводят на паркете 22+ минут. Результат команды — 36-34.

«Бруклин»: одна игра без Расселла, две — без Джаррета Аллена, пять — без Джо Харриса, 14 — без Динуидди, 42 — без Кариса Лаверта, 30 — без Аллена Крэбба, 14 — без Демарре Кэрролла. Каждый из них получает по 25+ минут за матч. У «Нетс» 37-36.

«Майами»: Горан Драгич пропустил 46 встреч, Уэйд — 10, Уэйтерс — 38, Уинслоу и Уайтсайд по девять, Джош Ричардсон — две. У каждого по 24+ минут. «Хит» замыкают топ-8, 34-36.

«Орландо»: четыре игры без Аарона Гордона, шесть — без Джонатана Айзека. Фурнье, Вучевич, Огастин и Росс пропустили по одному матчу, Тимофей Мозгов — семьдесят од… ладно, это шутка. Все играют по 26+ минут, баланс — 33-38. Плюс стрессовый перелом Мо Бамбы, закончившего дебютный сезон с 47 матчами.

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При желании можно рассмотреть и «Вашингтон»: Дуайта Ховарда хватило на девять встреч, Джона Уолла — на 32. Дальше можно не продолжать, достаточно сказать, что даже в таких условиях «Уизардс» на сегодня отстают от «Хорнетс» всего на полторы победы.

Очевидно, что из шести команд-середняков Восточной конференции («Индиану» и Оладипо не учитываем) «Шарлотт» наряду с «Мэджик» испытывали наименьшее количество проблем с травмами. Как правило, повреждения получали совсем уж ролевые игроки вроде Майкла Кидда-Гилкриста.

Травмы тут ни при чём. Они, скорее, наоборот дали «шершням» небольшую фору.

***

Спальня у Беликова была маленькая, точно ящик, кровать была с пологом. Ложась спать, он укрывался с головой; было жарко, душно, в закрытые двери стучался ветер, в печке гудело; слышались вздохи из кухни, вздохи зловещие

3. К католическому Рождеству «Шарлотт» провели 19 матчей дома и всего 13 — на выезде. И были единственным клубом НБА, у которого к тому моменту число домашних встреч более чем на пять штук превышало количество выездных.

Но в определённый момент маятник качнулся в обратную сторону. До нового года расписание «Хорнетс» было одним из лучших в НБА, а домашние матчи случались в полтора раза чаще гостевых. Как только настал тяжёлый отрезок календаря, всё рассыпалось.

Начиная с шестого февраля подопечные Джеймса Боррего провели 18 игр, 12 из которых — с командами из зоны плей-офф. Оставшиеся соперники — «Даллас», набравшая ход «Атланта», плюс прямые конкуренты из «Орландо» и «Вашингтона» (трижды). Никаких никс, кливлендов и финиксов.

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Результат — пять побед и 13 поражений, отставание от зоны плей-офф выглядит критично. А вот что самое замечательное — расписание «шершней» до конца регулярки входит в десятку тяжелейших по НБА. Лишь пять домашних игр из 12, а проходных соперников никак не больше трёх.

Получается, для реальной борьбы за плей-офф «Шарлотт» нужно одерживать не меньше семи-восьми побед (а скорее всего даже больше), вот только верится в это с трудом. У «Майами» тоже непростой календарь, у «Бруклина» он вообще худший в лиге. Но есть подозрение, что «Хорнетс» уже растеряли слишком много.

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И этим раскатистым, заливчатым «ха-ха-ха» завершилось всё: и сватовство, и земное существование Беликова

4. Дистанция расставила всё по местам. «Шершни» уже давно выпали из топ-5 по эффективности нападения и оказались примерно там, где и должны были находиться: 14-я строчка в НБА, сразу после «Миннесоты» и «Вашингтона».

Обвинять в чём-то Джеймса Боррего немного странно, он проделал достойную работу и выстроил неплохую систему из весьма ограниченного материала. Место в верхней половине по эффективности атаки — потолок для первого сезона с ограниченным ростером.

Внятной помощи Кемба так и не получил: Уокер по-прежнему лидирует в лиге по очкам после пик-н-роллов (11,7 за матч) и качественно гоняет «двоечки», но для прохода в плей-офф этого могло хватить лишь в одном случае — если бы команда цельно защищалась.

Но внятной обороны не было как в январе, так и в конце марта. Сейчас клуб из Северной Каролины идёт 22-м по эффективности действий на своей половине. Такое может позволить себе «Хьюстон», но не команда с Джереми Лэмбом (12,5 бросков с игры) и Марвином Уильямсом (8,8) в роли второй и третьей опции.

В этом плане матч с «Филадельфией» получился показательным. «Шарлотт» играл дома после двух суток отдыха, получил на 16 штрафных больше (44-28) — и всё равно проиграл сопернику без Джоэла Эмбиида. «Сиксерс» отбегали основную часть встречи без чистого центрового, но набрали из «краски» даже больше.

Наиболее показательный момент случился в середине последней четверти. За пять с половиной минут до сирены «Хорнетс» ведут 102:100, 15 секунд назад Джеймс Боррего взял тайм-аут. Не поленитесь и посмотрите три следующих владения «Сиксерс», хотя бы в хайлайтах.

Батлер получает мяч, пешком доходит до центра площадки и отдаёт передачу Тобайасу Харрису, тот спокойно бьёт сверху. 102:102.

Бен Симмонс после промаха Бэйкона со штрафного доходит до трёхочковой дуги и оставляет мяч находящемуся за спиной Джей Джей Редику. Тот уже набрал 24 очка, но остался на периметре абсолютно один, так как вся пятёрка хозяев вжалась в «краску». 105:103.

Боррего берёт ещё один тайм-аут. После паузы Кемба попадает под блокшот, Батлер пешком доходит до центра, получает заслон и забивает из-под кольца, соперники отлетают от него как кегли.

Так «+2» за 100 секунд превращаются в «-4», каждая из трёх атак «Сиксерс» занимает семь-восемь секунд и заканчивается лёгким попаданием из-за полнейшей несогласованности обороны «шершней». Претендующая на плей-офф команда с ограниченной атакой и такой защитой в четвёртой четверти — это абсурд.

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Такая жизнь, вероятно, наскучила, хотелось своего угла, да и возраст принять во внимание: тут уж перебирать некогда, выйдешь за кого угодно, даже за учителя греческого языка. И то сказать, для большинства наших барышень за кого ни выйти, лишь бы выйти

5. Фактически «Шарлотт» по ходу сезона никогда не были ни слишком слабы, ни слишком сильны. Команда стабильно держала планку на неплохом уровне. Вот только его, скорее всего, не хватит для попадания в плей-офф.

Плохая защита и слабая игра на выезде (10-24, даже у «Атланты» и «Чикаго» в гостях больше побед) — это ещё половина беды. Вдобавок ко всему «Хорнетс» ужасны в клатче на протяжении всего сезона. Умением перетерпеть и дожить до концовки они обладают, но довести дело до победы удаётся редко.

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«Шершни» 32 раза по ходу сезона доходили до клатча. И уступили в 21 случае. По проценту побед в концовках (34,4%) команда занимает 29 место в НБА. Хуже только «Никс», а вот «Чикаго», «Финикс» и «Кливленд» находятся выше.

38,1% с игры, 28,8% из-за дуги — это точность подопечных Джеймса Боррего в решающие моменты на дистанции всего сезона. Разумеется, такие цифры — всего лишь логичное продолжение показателей Кембы Уокера: 35,9% попаданий с игры, 30,4% с периметра — его данные по клатчу.

В топ-20 игроков НБА по результативности в концовках есть лишь два человека с процентом попадания ниже 37,5%. Это Дэмьен Лиллард (36,9%) и Кемба (35,9%). 16 игроков из топ-20 вообще реализуют 40%+.

Самое печальное, что вины Уокера тут немного. Предсказуемость и слабость окружения лидера «Шарлотт» не оставляет выбора в клатче: брать на себя будет Кемба, потому что больше всё равно некому. Разумеется, отзащищаться при таком положении дел куда проще.

Кемба — идеальное олицетворение «Хорнетс». Он хорош и вызывает только положительные эмоции, но этого не хватает. В мае разыгрывающему исполнится 29, он проводит восьмой сезон в лиге — и имеет за спиной всего 11 матчей плей-офф, восемь из которых закончились поражением.

Уокер хорош, но хороший парень — это не профессия. Тем интереснее наблюдать за решением, которое ему предстоит принять ближайшим летом.

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