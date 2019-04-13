Иду на грозу. Уэстбрук и Джордж выходят на охоту

За несколько секунд можно многое понять, и о многом догадаться, и многое увидеть. Сделать ничего нельзя, вот что плохо

1. «Портленд» не посыпался даже после травмы Юсуфа Нуркича, выдав на финише регулярки семь побед в девяти матчах. Может возникнуть ощущение, что орегонцы всё ещё в порядке, но на самом деле это, конечно, не так. Достаточно взглянуть на уровень соперников.

На том отрезке «Блэйзерс» сыграли лишь с двумя командами из зоны плей-офф. И проиграли обеим. 90:99 от «Детройта» без Блэйка Гриффина и 110:119 от «Денвера». Был ещё и второй матч с «Наггетс» (115:108), но он уже не имел для гостей значения: Никола Йокич, Пол Миллсэп и Джамал Мюррей даже не переодевались на игру.

Вот и получается, что без боснийца ПТБ обыграли «Чикаго», «Атланту», «Миннесоту», «Мемфис», а также лишённый мотивации «Денвер», «Лейкерс» и «Сакраменто». Это не отменяет заслуг «Портленда» — победить «Хоукс» и «Тимбервулвз» без двух игроков старта (Си Джей Макколлум вернулся только во второй встрече с «Наггетс») не так-то просто.

И всё же переоценивать финишный спурт подопечных Терри Стоттса не стоит, они просто брали своё. Возникает ощущение фатального невезения: здоровые «Блэйзерс» при потрясающей сетке плей-офф, казалось бы, вполне могли претендовать на финал конференции.

«Оклахома», «Сан-Антонио» и «Денвер» — крепкие, но более чем проходимые соперники с очевидными слабостями. «Голден Стэйт» и «Хьюстон» находятся в другой части сетки. Вот если бы не травма основного центрового…

Без Нуркича «Портленд» действительно видится аутсайдером серии с «Оклахомой». Но дело в том, что этот расклад не изменил бы даже здоровый босниец: шансы «Тандер» в любом случае смотрелись бы предпочтительнее. Несмотря на таблицу и преимущество своего паркета.

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2. «Блэйзерс» Терри Стоттса традиционно не любят раннее нападение и движение мяча. Им по душе невысокий темп и позиционные атаки, заточенные под отличный бросок Лилларда и Макколлума. Основной способ создания свободного пространства — заслоны. Замечательно, между прочим, налаженные.

ПТБ умеет пользоваться «двоечками» как для создания преимущества игроку задней линии перед опекуном, так и для провоцирования разменов. Лиллард и Макколлум великолепно реализуют такие ситуации: быстрый релиз, хороший первый шаг. Если бигмен отходит далеко, получает трёху в лоб; пытается отзащищаться на ногах — его проходят.

Лидеры «Портленда» входят в топ-30 лучших игроков НБА по использованию пик-н-роллов, больше Лилларда (11,7 очка за матч) с их помощью вообще набирает только один человек — Кемба Уокер. Нуркич — один из лучших в лиге по качеству заслонов, Энес Кантер тоже ставит их заметно выше среднего.

Разумеется, при столь эффективном обслуживании Дэйма и Си Джея атака орегонцев стабильно держала высокую планку, несмотря на всю простоту. «Блэйзерс» вот уже второй сезон подряд лидируют в НБА по количеству результативных заслонов, с помощью screen assists они набирают по 26,4 очка за матч (норма по лиге — 20).

Нуркич — один из лучших бигменов НБА для такого баскетбола. Элитную постановку заслонов он сочетает с хорошим средним броском, а также прекрасно видит площадку и в случае чего решетит оборону соперника точными передачами. Вполне естественно, что общий прогресс команды совпал с обменом ограниченного Мэйсона Пламли на боснийца с более широким функционалом.

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3. Год назад «Оклахома» была сильно уязвима к подобной игре. Билли Донован работал с тяжеловесной и медлительной командой, страдавшей от внутренних противоречий. Кармело Энтони, например, оставался звездой по статусу, хотя по качеству игры уже давно перестал ей быть. Но свои 30+ минут и 15+ бросков Мело получал исправно, из-за чего ОКС стала походить на монстра Франкенштейна: отдельные части тела никак не сочетались между собой. В результате «Тандер» не могли наращивать темп и весьма средненько защищались от пик-н-роллов (особенно после травмы Андре Роберсона).

Наличие Кармело Энтони на паркете по умолчанию рушило оборонительный универсализм. Игравшие от пик-н-ролла соперники просто делали его мишенью и в ключевые моменты пытались создать мисматч — на ногах Мело катастрофически не успевал. Да и, честно говоря, не особо пытался.

Само собой, обожающий «двоечки» ПТБ давил на эту мозоль чуть ли не сильнее всех. Неудивительно, что регулярке-2017/18 «Блэйзерс» выиграли сезонную серию у «Оклахомы» всухую (4-0). Для заточенной на заслоны и пик-н-роллы команды такой соперник весьма удобен.

С тех пор прошёл всего один год. ОКС вроде бы осталась примерно на том же уровне по количеству побед и никаким контендером не стала даже близко. Да и «Портленд» за минувшее время точно не ослаб. И всё же ситуация кардинально изменилась.

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4. Строго говоря, «Тандер» наконец нашли некое подобие внутренней гармонии и начали воспринимать себя как оборонительную команду. Ни о каких «больших трио» речи больше не идёт. Разумеется, об этом мало кто говорит, но вообще ОКС-2018 и ОКС-2019 сильно отличаются друг от друга.

Скинув Кармело Энтони и увеличив роль Джереми Гранта, «Оклахома» резко добавила в скорости, атлетизме и мобильности. В атаке это ничего толком не даёт, острая зависимость от изоляций и индивидуального мастерства лидеров не исчезла. А вот в защите — ещё как.

Грант на позиции мощного форварда стал антидотом к неравноценным разменам для стартовой пятёрки. Теперь четыре игрока из пяти могут меняться при прохождении заслонов без явной потери качества. Кроме того, Стивен Адамс и Нерленс Ноэль для своих габаритов защищаются в поле выше среднего. Оставлять их против игроков задней линии, конечно, нежелательно, но в целом даже этот вариант трудно назвать безнадёжным.

Подписание Маркиффа Морриса полностью укладывается в такую модель: форвард бьёт из-за дуги не хуже Патрика Паттерсона, зато сильно превосходит его в подвижности и умении отзащищаться на периметре. Моррис лучше подходит для решения задачи дать Гранту передохнуть и отбегать качественные 13-15 минут в плей-офф на обеих половинах.

Добавившая во взаимозаменяемости «Оклахома» стала одним из самых неудобных и колючих соперников во всей лиге, хотя по-прежнему испытывает серьёзные проблемы в нападении. Универсальная и атлетичная пятёрка без очевидной дыры на своей половине (кроме разве что Денниса Шрёдера) — ад для тех, кто обожает заслоны и «двоечки».

А поскольку в решающие моменты подавляющее большинство команд упрощают игру и переходят на «айзо» с пик-н-роллами, оборонительные ориентировки «Тандер» идеально подходят для плей-офф. В матчах навылет лидеры редко выпускают мяч из рук, а сложные комбинации если и используются, то точечно. Один в один ОКС защищается замечательно, что повышает шансы на ранних стадиях постсезонки.

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5. «Оклахома» прошлого сезона: 18 место по темпу, девятое — по эффективности защиты, 14-е — по эффективности быстрых отрывов, 15,1 очка в раннем нападении за матч. Довольно медленная команда с неплохой защитой.

«Оклахома» в этом году: шестой темп в НБА, четвёртая строчка по эффективности обороны, 18,2 очка в раннем нападении за матч (и топ-10 по эффективности быстрых отрывов). Принципиально другая скорость, явный прогресс в защите (напомним, без Андре Роберсона) и небольшой шажок вперёд при ап-темпо.

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А ведь это даже не главное. Атака «Тандер» по-прежнему статична, меньше на чужой половине паркета пробегает только «Хьюстон», где три-четыре человека стабильно стоят и смотрят, как Джеймс Харден катает изоляцию или разыгрывает пик-н-ролл.

При этом по преодолённой дистанции в защите ОКС лидируют по лиге. Уникальный случай: 29 место по движению в нападении и первое — в обороне. Такого разрыва в НБА за всё время подсчётов никогда не было. Год назад подопечные Билли Донована по километражу на своей половине шли восьмыми.

Грубо говоря, «Оклахома» — единственная команда уровня плей-офф, которая отдыхает в атаке. Обычно подавляющее большинство перекосов идёт в противоположную сторону. Из попавших в постсезонку клубов подобным отличается разве что «Милуоки».

Обладатели лучшего защитного рейтинга в лиге строят нападение за счёт ширины, которую создают стоящие в углах снайперы. «Бакс» 21-е по дистанции в атаке и шестые — в защите.

Таким образом, ОКС-2019 — это команда с самой подвижной и агрессивной (первое место по перехватам и доле потерь у соперника) обороной в НБА, способная размениваться на четырёх позициях. А также с высочайшим темпом и огромным количеством быстрых отрывов (четвёртая строчка по очкам в раннем нападении).

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6. «Тандер» слабы в позиционном нападении, зато провоцирующий ошибки и здорово бегущий коллектив требует повышенной концентрации и высокой функциональной готовности. «Оклахома» не будет показывать эстетически выверенный баскетбол, но заставит страдать любого соперника с сопоставимым уровнем индивидуального таланта.

Вот как это работает. Год назад ватная ОКС проиграла испытывающему пик-н-ролльную зависимость «Портленду» все четыре матча. В нынешнем сезоне ситуация обратная: 4-0 в очных встречах, причём в среднем ПТБ пропускал больше 120 очков.

Сам «Портленд» точно не стал хуже, а Юсуф Нуркич был здоров во всех четырёх играх. Он исправно проводил на паркете по 29-37 минут, ставил высокие заслоны, пачками забирал подборы и отдавал передачи-конфетки. В общем, делал всё точно так же, как и год назад. Только теперь этого не хватало.

Полноценный клатч случился лишь в первом матче, в остальных случаях «Тандер» были сильнее. Забрать две победы в Орегоне за сезон редко кому удаётся: подопечные Терри Стоттса закончили регулярку с показателем 32-9 на своём паркете. ОКС смогли, хотя на первый взгляд не стали сильнее по сравнению с прошлым чемпионатом.

Сильнее — в классическом понимании слова — они, может, и правда не стали. А вот неудобнее — о, да! Нуркич очень пригодился бы «Блэйзерс» в первом раунде, но шансы команды в любом случае были бы чуть ниже, чем у соперника.

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7. Энес Кантер наверняка наберёт хорошую статистику и выдаст несколько матчей в духе 20+15, но тяжёлые ноги вернут всё с процентами на своей половине. Уэстбруку, Джорджу и Шрёдеру точно по силам искать миссматчи и долбить Кантера в защите.

Интересно посмотреть, опробует ли Стоттс лёгкую пятёрку с атлетичным Амину на позиции центрового. В теории такой шаг поможет в защите, но способен навредить ухудшением качества заслонов и проблемами на щитах. Верить в Майерса Ленарда тяжело, а Зака Коллинса по-прежнему не подпускают к большой роли в плотных матчах.

Забавно, но при доле везения ПТБ может претендовать на проход. Первые две игры состоятся дома, где команда опасна в любом состоянии. Повести в серии за счёт трибун и посмотреть, не поплывёт ли соперник — план выглядит примерно так. Без победы в первом матче шансы зацепиться невелики.

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Фактически вылет Нуркича не оставляет Лилларду и Макколлуму права на ошибку: либо жизнь барона Мюнхгаузена по графику «подвиг каждые два-три дня», либо ОКС будет выгрызать победы в незрелищном, но крайне деморализующем стиле с кучей промахов со штрафного и тяжёлых бросков.

За счёт колючести и слабо контролируемой агрессии «Оклахома» вполне может пойти напролом, перегрызть горло парочке соперников, умыться кровью и стать главным открытием плей-офф. Этой команде не хватает грациозности и разнообразия, зато напора и желания у неё на троих.

Между прочим, далеко не факт, что первый из указанных выше наборов добродетелей будет полезнее в битвах на выживание.

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