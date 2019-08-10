Фридзон подарил праздник, новобранцы сборной — надежду. Оцениваем вклад каждого

Команда Сергея Базаревича наконец-то подарила настоящие эмоции, напомнив всем, что вообще-то она готовится к главному турниру года — Кубку мира в Китае. Матч с Иорданией не в счет, слишком слабы оказались гости с Ближнего Востока. Результат игры с Ираном во главе с Хаддади мы хорошо помним. С Венесуэлой была тягучая, трудовая, совершенно не вдохновляющая победа. Вчерашний летний вечер в Вероне дал раздышаться, расправить плечи, подарил пока слабую, но все-таки надежду на светлое будущее, китайскую мечту, если угодно. Все благодаря парням, которые вчера показали зубы и другие части тела, присущие мужчинам.

Разбираем каждого, хвалим и ругаем.

Россияне сначала порвали сетку, а затем — сборную Италии. Фридзон — гений! Сборная России догоняла итальянцев весь матч. Достали в самой концовке и заставили фанатов молча покидать арену.

Стартовый состав

Евгений Бабурин: 5,5

Получив кредит доверия со стороны главного тренера, защитник «Нижнего Новгорода» вышел в стартовом составе на игру против самого сильного соперника на турнире в Вероне. Хозяева с первых же минут забрали мяч и не давали ни разбежаться в атаке, ни четко, грамотно отзащищаться. Часть вины за проваленный старт и всю первую четверть в целом лежит, безусловно, и на Евгении. Об этом же говорит и время, проведенное Бабуриным на площадке, — самое короткое среди вышедших в стартовой пятерке (почти 11 минут). В активе защитника — 2 очка, подбор и передача, в пассиве — две неудачных «трехи».

Михаил Кулагин: 6,5

Не самая удачная игра Михаила. Дебют встречи уж точно. Три подряд смазанных трехочковых и потеря в исполнении армейца пополнили список прегрешений российских баскетболистов в первой четверти. Во второй половине матча ожил и пошел «в плюс»: две «трехи», шикарная передача на Воронцевича и уверенное исполнение штрафных, что не могло не порадовать Сергея Базаревича, внимательно следившего за этими бросками. Протокольные цифры — 10 очков, 3 подбора и один ассист — неплохой вклад в российский хеппи-энд.

Как всегда, ниже своего уровня не опускался. Были вопросы к игроку в первой половине, но их не было только к тем, кто на площадку в принципе не выходил. Скромные показатели в графе «очки» (всего 2 по сравнению с 16 очками в прошлой игре с венесуэльцами) компенсировались бешеной работой в защите и на диспетчерской позиции (6 подборов и 3 передачи, — лучшие показатели в команде). Светлая голова Андрею помогла команде героически вытащить концовку.

Показал почти безошибочную игру, забивая (из-под кольца, сверху, из-за дуги и со штрафной линии), отдавая, перехватывая и подбирая под своим и чужим щитом. Один из «железобетонных» игроков основы на Кубке мира, пробыл на площадке дольше всех — почти 27 минут. 16 очков, 6 подборов и самый высокий индекс эффективности среди всех игроков обеих сборных — лучшее доказательство того, что форвард в порядке уже сейчас, но будет еще прибавлять.

Джоэл Боломбой: 6,5

Чуть не остался вне заявки на матч из-за стычки в игре с Венесуэлой. Сыграл не так эффектно, как в предыдущем матче, сосредоточившись на оборонительных действиях. Свидетельством чему — 5 подборов, 4 из которых под своим щитом. То ли в силу неопытности, то ли учитывая уровень соперника, периодически терял концентрацию: в одном эпизоде через него довольно легко забил итальянский форвард, в другом уже сам Боломбой не смог поставить эффектную результативную точку, не реализовав свободный данк. В матчах Кубка мира такие эпизоды будут решать многое, вплоть до турнирной судьбы команды.

Плохо говорит по-русски, но уже стоит за Россию грудью. Боломбой удалён с матча Венесуэльцы без шансов проигрывали сборной России в товарищеском матче. «Грязной» игре противостоял русский американец.

Скамейка

Сергей Карасев: 5,5

Новобранец «Химок» никак не найдет свою игру. Пока идут мучительные поиски самого себя, многое защитником делается как будто наощупь, в надежде, что в очередной раз что-то да получится. Цифры не врут: низкий процент реализации трехочковых бросков (25 процентов — 1 из 4) и нулевой процент реализации бросков со средней дистанции (0 из 5) — не самая приятная статистика для игрока, претендующего на место в старте на Кубке мира.

Мы поставили оценки игрокам сборной России. Фридзон и Воронцевич — лучшие Победа над Венесуэлой была крупной, но не принесла должной радости. Сборной ещё далеко до идеала. Согласны с оценками?

Годы не берут Виталия Валерьевича, а сам он не перестает восхищать. Отыгрывает свои 20 минут в матче, кладет «трешки» как у себя во дворе, приносит победы и делает счастливыми миллионы людей. Великий, что сказать. Вторую игру подряд по праву становится лучшим в нашей команде — 16 очков, 2 передачи и второй в команде после Курбанова индекс эффективности. С таким не страшно и в Китай махнуть.

Александр Платунов: 6,0

Успел сыграть всего три минуты, пока не получил травму и не покинул паркет досрочно. За это время успел дважды поразить кольцо и снова напомнил, что за спинами ветеранов подрастает сильное поколение, которому нужно давать шансы. Теперь все зависит от степени тяжести травмы и сроков восстановления. Независимо от новостей, можно пожелать Александру только здоровья и чтобы с одним из самых талантливых парней нашего баскетбола все было в порядке.

Григорий Мотовилов: 6,5

Отдуваться за молодых после ухода Платунова пришлось Мотовилову. 21-летний защитник «Спартака-Приморья» с каждым матчем в составе сборной обрастает мясом, совсем не тушуется и при первой возможности лезет под кольцо. Эпизод, когда Мотовилов пошел в борьбу с итальянцем за уходящий с паркета мяч — характерный для игрока. Молодость не знает страхов, так держать!

Владимир Ивлев: 6,5

Удивительно, но именно выход и игра еще вчерашнего юниора Мотовилова и опытного центрового краснодарского «Локо» Ивлева по-настоящему встряхнули и вытащили из болота двузначного отставания российскую сборную. Габаритный игрок, не сыгравший в матче с Венесуэлой ни секунды, в этот раз стал одним из лидеров команды во второй половине матча. Обеспечил подборы под своим щитом, навязал борьбу под чужим, перехватывал, в концовке спас для нашей команды два очка, без которых бросок Фридзона на последних секундах не имел бы смысла.

Андрей Сопин: 6,5

22-летний защитник, как и его сверстник Мотовилов, стал одним из открытий этого матча. Если к присутствию на площадке Платунова мы понемногу привыкли, то появление и больше 12 минут в игре — приятный сюрприз от игрока команды ТЕМП-СУМЗ-УГМК из уральского города Ревда. Пожив и поиграв в этом городе, забросить три из трех подряд со штрафной линии в матче с Италией — легкая прогулка для Сопина. Хотя не каждый ветеран сборной такое повторит. Наши командные 68 процентов реализации штрафных бросков — ночной кошмар Сергея Базаревича.

Семен Антонов: 5,5

От Семена ожидают все-таки больше, чем он сейчас показывает. Все средние и дальние броски форвард ЦСКА промазал (0 из 4 и 0 из 2 соответственно), ограничившись 2 подборами и одним ассистом и закончив игру с жутковатым показателем «плюс-минус» — «- 14» (худший в команде). Игроку, проводящему столько времени на площадке, однозначно нужно прибавлять.

Евгений Валиев: 5,5

Отлично сыграв на подборах (2 в защите + 2 в нападении), не забил средний и два штрафных броска. Пока Евгений, как и Сергей Карасев этим летом перебравшийся из петербургского «Зенита» в подмосковные «Химки», исключительно игрок ротации в построениях Базаревича.

Никита Балашов и Андрей Зубков — без оценки.