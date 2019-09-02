«Хотели затихариться, отлично получилось». Россия готовится к битве с Аргентиной

В сборной довольны добытой олимпийской квалификацией, но хотят добиться большего. Эта команда сама не знает своих возможностей.

То, что сотворили российские баскетболисты за последние трое суток сложно переоценить. Достаточно того, что после победной сирены в матче против прилично упёршихся корейцев, президент ПФЛ Андрей Кириленко с иронией бросил журналистам:

«Всех болельщиков с победой и выходом в следующий круг. С участием в следующий квалификации к Олимпиаде. Это очень здорово. Такая задача минимум выполнена. Сейчас можно расслабиться и получать удовольствие», — призвал АК-47.

Конечно, в этих словах больше иронии и отличного настроения, но как-то всем нам больше хотелось бы поддержать ребят, показать им, насколько мы ценим их усилия и командную работу. И, как сообщим нам наставник российской дружины Сергей Базаревич, аппетит приходит во время еды. И уж как он должен разгуляться у наших резервистов, которые вышли на паркет в концовке третьей четверти и не только сохранили добытое преимущество, но и преумножили его.

У Кореи был свой Леброн. Но Россия перемолола соперника командной игрой Сборная России побеждает во втором матче подряд на Кубке мира по баскетболу и досрочно выходит из группы. А вы в это верили?

Случилось это тогда, когда повреждения получили Фридзон и Ивлев. Виталий в итоге вышел на площадку и порадовал действиями в атаке и обороне.

«Что касается повреждения, то слава богу, что всё обошлось, — улыбается лидер сборной России. — Ничего там сложного нет, я вышел на площадку и хорошо себя чувствовал. Главное сегодня было то, что мы нашли слабые стороны соперника, хорошо сыграли зонную защиту. Каждый, кто выходил на замену очень много давал команде на площадке. Главное, что со скамейки есть усиление, что они нас поддерживают. Ребята должны понимать, что на дистанции чемпионата всем найдётся игровое время, нужно помогать. Я считаю, что сегодня Серёга Карасёв очень хорошо вышел и отлично сыграл.

А, да! Я всех поздравляю с выходом из группы. Всем, кто в нас не верил, я уже сказал: Всем, хай! Респект им всем большой, — в голосе Фридзона почувствовались нотки его лучшего друга Александра Овечкина. — Но мы не будем останавливаться на этом, аппетит приходит, как говорится, во время еды. Аргентина — очень хорошая команда, мы с ними уже встречались, они нам всё объяснили быстренько. Но мы посмотрим видео, разберёмся.

Там хорошие ребята играют, да. Мы должны сделать выводы и собраться на этот матч. На этом чемпионате можно много сделать, особенно, если будем такой же единой командой», — заверил форвард сборной России.

А лучшим игроком матча был признан Никита Курбанов. Он провёл на площадке 26 минут 30 секунд, набрал 8 очков и взял 7 подборов. Цементировал оборону и измотал соперника.

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«Да, нам нужно хладнокровие, — отметил Никита. — Не хочется сейчас говорить про то, что у нас есть опыт — мы команда. И мы имеем то, что мы имеем. И то, что есть определённые потери, в этом есть и хорошие моменты: мы всё добываем за счёт командных действий. Списывать что-то на неопытность молодых игроков, наверное, неправильно. Мы подскажем им и постараемся избежать этих моментов в будущем», — заверил лучший игрок матча.

Но, несмотря на отличный отрезок в третьей четверти, тот же Григорий Мотовилов совершил массу неоправданных потерь, за что подвергся обоснованной критике. Легенду российского баскетбола спросили, порадовал ли его Григорий. Будем надеяться, что наш молодой защитник правильно воспримет последовавшие после этого слова.

«На самом деле Гриша не особенно порадовал, он нормально играл, но не так чтобы я прямо был в восторге. Ещё много ошибок, много над чем нужно работать. В любом случае, хорошо, что прибавляют. Потому что первая игра у него была не слишком удачная. Вторая гораздо лучше. Радует то, что Миша Кулагин, Курбанов, Фридзон, Воронцевич, Зубков выглядят очень уверенно. Когда они на площадке, есть некая надёжность. Когда выходит Гриша или Серёжа Карасёв, есть некая нестабильность у нас. Хотя они стараются, борются и делают всё необходимое.

Тот же Валиев сегодня вышел и видно, что борется, что уже есть рисунок игры. Но чуть-чуть не получалось в завершении. В любом случае, жду хорошей игры с Аргентиной. Этот матч будет двойную стоимость иметь, потому что это за первое место в группе и будет иметь значение дальше», — отметил Кириленко.

О том, что нельзя молодёжи расслабляться после сегодняшней победы, в которую они внесли ощутимый вклад, говорит и Фридзон.

«Помогаю ли я молодым? Конечно, на правах старшего подсказываю. Но проблема в том, что они не всегда слушают. Особенно это заметно на площадке. Тренерский штаб всё нам расписывает, мы им подсказываем. А они продолжают принимать странные решения. Надеюсь, что с каждым матчем их уверенность будет расти», — отметил форвард.

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Наставник сборной выглядел после матча традиционно задумчивым. Но не упускал возможности пошутить в ответ на особенно каверзные вопросы.

— Какие планы на Аргентину? Попытаться взять очки или расслабиться и постараться получить удовольствие?

— Ну, я думаю, аппетит приходит во время еды (определённо, эта фраза неоднократно звучала в раздевалке. — Прим. «Чемпионата»). Чего греха таить, направляясь сюда, мы понимали, что у нас многие игроки отсутствуют. Одной из задач, задачей минимум будет отобраться в Олимпийскую квалификацию. Надеюсь, мы будем расти по ходу турнира, не обещаю, что так будет, но мы стараемся.

— Вы удовлетворены качеством игры?

— Не знаю, почему все говорят о качестве нашей игры, мы 26 передач сделали на 8 потерь. Отличное качество. Там показалось, что нас забросали трёхочковыми, а они в первой половине всего 3 забили. Мы какие-то ошибки совершали, свойственные молодости. Мотовилов, в принципе, отличную игру провёл, на мой взгляд. Играл он смело, порой не просчитывал все варианты. Вообще, разыгрывающим сложно играть в больших командах в 21 год, я знаю это по себе. У тебя нет авторитета перед игроками. Но так как у нас разыгрывающие в таких клубах вообще не играют, приходится давать ему время, чтобы расти.

— Аргентина сегодня не в полную силу играла, как показалось. Вы с Кореей такую тактику выбрали?

— Аргентина сегодня многое пробовала, а мы если и хотели затихариться, то у нас это отлично получилось.

— План на Аргентину пока не выдаём?

— Пока нет плана на игру с Аргентиной. Вы думаете, мы гении? Мы просто работаем и пытаемся сделать всё хорошо.

— Завтра встреча с болельщиками…

— А какое отношение это имеет к плану на игру с Аргентиной?

— Насколько это нужно игрокам, не отвлекает посреди турнира?

— Я думаю, это хорошо. В Турции было отлично, эмоционально. Мы чувствуем поддержку из России, это очень важно. Мы знаем, что в случае чего негатива будет навалом, но людей, которые хорошо к нам относятся, их больше, но они в комментариях не проявляются. Что касается Аргентины. У нас достаточно информации, каждый день мы узнаём о них что-то новое. Хорошо, в принципе, что мы с ними сыграли до турнира. С ними трудно играть из-за того, что, если что-то ломается, то есть два игрока, которые могут вывернуться.

— Сегодня, показалось, не хватило тех эмоций, что были в матче против нигерийцев.

— Так всегда бывает, команда, которая проиграла, она чуть голоднее, а у победителей какая-то самоуверенность появляется. Мы постарались сделать всё, чтобы этого не было, хорошо начали. Был небольшой провал, не всегда правильные решения принимали, но потом исправили ситуацию.

— Насколько психологически проще было играть, зная, что Нигерия проиграла Аргентине?

— Мне было проще. Игрокам не знаю. С другой стороны, ты понимаешь, что, проиграв матч можешь оказаться непонятно где. Поэтому надо было выйти и самим решать.

Да, мы понимаем, что вот-вот стартуют тренировочные лагеря в командах, цвета которых защищают сборники, что у них почти не было отпуска. Но это завидная «участь» лучших из лучших. Верим в то, что российская сборная возьмёт вершины, о которых даже её недоброжелатели не задумывались. А пока мы во втором раунде и впереди матч с Аргентиной, который нужно выиграть в своё удовольствие.