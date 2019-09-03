«У нас нет тех, кто наберёт 20 очков». Как России прибавить в атаке?

Удивительное дело, после победы над сборной Южной Кореей, к которой приложили руку и ребята со скамейки, на них, внезапно, навалилось критики столько, что даже странно. Особенно досталось Мотовилову и Сопину. Но первый, допустивший несколько ошибок в первых сменах, набрал 7 очков и почти нивелировал свои потери. Сопин да, вышел на одну смену и допустил очень странную ошибку.

Олимпийский чемпион Сергей Тараканов разобрал основные моменты матча.

— Несмотря на победу, сборная заставила понервничать. На ваш взгляд, были шансы у Кореи или всё-таки Базаревич контролировал ситуацию?

— Были шансы, но немного. Наши всё-таки явно сильнее. Как только они начали играть более рационально и строго от защиты, ситуация выправилась. Всплеск результативности у корейцев случился, надо было этот порыв погасить. Погасить его можно было только активной защитой. Что и было сделано.

— Впечатлил вас корейский центровой, натурализованный американец Гуна Ра?

— Нет, ничего особенного я в нём не увидел. Просто на фоне не очень сильной команды он выделяется, играя на позиции, которой у корейцев в принципе не существует. Совсем не уверен, что он попал бы в состав сборной России. Такой первый парень на деревне.

— Какие проблемы в игре российской команды заметили в этом матче?

— Основная проблема — нестабильность и провалы, иногда не очень объяснимые. Хорошо, что решили проблему с потерями. Всё-таки в товарищеских матчах перед началом чемпионата мира хватало необъяснимых потерь, связанных с тем, что игроки еще не набрали форму. Сейчас все более-менее физически в порядке, этим и обусловлено небольшое количество потерь. А вот с нападением… У нас не так много игроков, которые могут создавать себе позиции, за счёт чего раскрываются и другие.

«Хотели затихариться, отлично получилось». Россия готовится к битве с Аргентиной В сборной довольны добытой олимпийской квалификацией, но хотят добиться большего. Эта команда сама не знает своих возможностей.

— Кулагин провёл не лучший матч? Или так показалось?

— Кулагин был не так агрессивен сегодня. Если это ещё не сказывалось в первой четверти, когда много играли внутрь и после хорошей перепасовки оставались свободными игроки на периметре, то потом все затормозилось. Корейцы стали страховать, отдавали меньше пространства, движения мяча. У нас не было на площадке ни одного игрока-решалы. То, что обычно делает Швед в «Химках» и в сборной, умеет делать Дмитрий Кулагин, да и сам Михаил, как это было в первой игре и в концовке этой.

— Карасёв стал просыпаться?

— Несколько минут в его исполнении понравились. Но пока этого всё равно маловато. Если Кулагин и Карасёв явят свои таланты в матче с Аргентиной, можно будет говорить о чём-то серьёзном. Я не сомневаюсь, что отработает на все сто передняя линия во главе с Курбановым, Воронцевичем, Зубковым, Ивлевым и выходящим на замены Антоновым. Они своё отработают. Стартовая пятёрка определилась, но запасные выходят не хуже. Тот же Зубков сейчас в отличной форме. За счёт этого можно рассчитывать на борьбу с аргентинцами, которые классно укомплектованы во всех линиях. У них есть два очень хороших задних, два крайних нападающих, про переднюю линию во главе с Луисом Сколой я уж и не говорю.

— Второй матч подряд: первая четверть хорошо, во второй провал. С чем это может быть связано?

— Во-первых, происходят замены. Стартовая пятёрка просто лучше играет. А дальше начинаются замены, и команда естественно проседает. Плюс эмоциональный настрой: игроки настраиваются на первые минуты матча, но постепенно эмоции ослабевают и начинается предсказуемый спад. Проще говоря, эйфория и адреналин от начала матча уходят, начинается игровая рутина. Ну и противник делает выводы, приспосабливается к игре оппонента и начинает действовать более жестко.

В первой игре так и было. Как только нигерийцы стали действовать сверхагрессивно, они вернулись в игру. Корейцы добавили во второй четверти, и у них пошло. Вспомните, как 43-й номер (защитник Тэ Сон Ли. — Прим. «Чемпионата»), который напулял 17 очков, был активен и даже агрессивен в защите, не давал продохнуть нашим. Испортил выход Мотовилову, не дал развернуться Кулагину. Это как раз заслуга такой активной защиты на периметре. А от этого как раз у нас многое зависит. Игроки передней линии, которые вынуждены играть под кольцом, несмотря на то что это не их позиция, сильно зависят от паса.

У Кореи был свой Леброн. Но Россия перемолола соперника командной игрой Сборная России побеждает во втором матче подряд на Кубке мира по баскетболу и досрочно выходит из группы. А вы в это верили?

— Выстрелила «скамейка», набрала 35 очков. Удивлены такой эффективной игрой ребят со скамейки?

— Нет, это сейчас стратегия игры Базаревича. У нас просто нет игроков, набирающих по 20 очков. Сколько сегодня набрал самый результативный игрок в нашем составе?

— Фридзон и Воронцевич — по 13.

— О том и речь. Сомневаюсь, что у нас произойдёт какой-то всплеск результативности, когда кто-то начнёт забивать по 25 очков за игру. Тем более в важной игре. Сборная России сегодня — это коллективная игра. В отсутствие опять же Шведа, Кулагина-старшего и Хвостова эффективна именно такая модель игры.

— Не ёкнуло сердце, когда Фридзон присел на скамейку с подозрением на травму голеностопа?

— Неприятно это всё выглядело, конечно. Но он потом вернулся, сделал перехват. Думаю, всё в порядке. Не стали бы его выпускать, если бы было что-то серьёзное.

— Мотовилов набрал первые очки на чемпионате мира (всего 7 очков). Осваивается?

— Вполне. Я говорил, что он будет в порядке, ещё после первого матча, где он плохо сыграл. Он и сегодня вышел не очень, но потом сделал выводы. Его кинжальные проходы — с точки зрения эмоций позитив. Три раза он пошёл под кольцо, сыграл там удачно, плюс забил трехочковый. И видно, что он всё больше играет в свою игру. Есть ещё проблемы у него, когда он топчется около средней линии и при активной защите немного тушуется. Но если он продолжит агрессивно идти под кольцо и получать там фолы на себе, команда только выиграет от этого.

— Сопин вышел и совершил ту же ошибку, что и с Нигерией. В чём проблема?

— Да, если честно, я не понимаю, в чём там дело. Я с ним ещё поговорю. Мне странно видеть вообще это его движение. На мой взгляд, объяснение тут одно — он слишком хочет показать себя, противодействовать защитнику и банально не может совладать со своими эмоциями. Всё-таки это его первые в карьере большие соревнования на таком уровне. Но вообще странно. Абсолютно одинаковые ошибки в двух матчах.

— Тема судейства сегодня снова возникла в нашем матче. Судьи не заметили явную пробежку у корейца. Это всё продолжение той самой истории, связанной с невысоким уровнем арбитров, работающих на этом ЧМ?

— Это будет продолжаться, по крайней мере на первой стадии. Пока играют 32 команды и матчей много, время от времени поводы поговорить о судействе будут возникать. Но смысла я в этом не вижу.

— Какой-то предвзятости по отношению к сборной России вы не чувствуете?

— Предвзятости нет. Это просто не самый высокий уровень рефери. На сегодняшний день ФИБА испытывает дефицит качественных судей.

Россия во втором раунде чемпионата мира. Да, с пацанами из Суперлиги! Сборная России по баскетболу обыграла Южную Корею. залогом успеха стала блистательная игра второй российской пятёрки.

— Любопытно, но в судейской бригаде на сегодняшнем матче работал тот же самый мексиканец, которые обслуживал игру с Нигерией и совершил несколько явных ошибок. Совпадение?

— Нет, это точно не система. Какая разница ФИБА — тащить Нигерию или Корею вместо России в следующий этап? Такой задачи точно нет.

— Россия во втором раунде, как и Аргентина. Очная встреча уже не будет носить такого принципиального характера?

— Почему? Уверен, что будет. Не забывайте, что заработанные на первом этапе очки переносятся во вторую стадию. Плюс психологически будет важно победить в таком матче.

— То есть будете ждать от матча зарубы?

— Конечно! Я точно жду борьбы. Но то, что наши будут настроены на победу, это сто процентов.

— Базаревич будет в этом матче ротировать состав, чтобы поберечь лидеров, дать больше времени тем, кто немного играл в первых двух матчах?

— Не думаю. Будет тот же Сопин в запасе, Валиев получит меньше времени. Если с Ивлевым всё в порядке, то он сыграет. Бабурин будет эпизодически выходить. А так те же 8-9 человек и будут играть. Кстати, у аргентинцев такая же ситуация — играют 8-9 человек.