«Польша и Венесуэла нам по зубам». Россия должна выходить в четвертьфинал

Сборная России провела неоднозначный матч с Аргентиной. В первой четверти была показана эталонная игра, в которой тренерский штаб выжал максимум из того состава, который есть. Во второй четверти случился провальный отрезок, который соперник выиграл со счётом 15:0. Михаил Кулагин и Виталий Фридзон очков не набрали, а Андрей Сопин заканчивал матч в качестве первого номера. Команда сражалась до последней минуты, но спасти игру не смогла.

Аргентина отскочила! Теперь Россия точно может обыграть кого угодно Россияне с парнем из Суперлиги на позиции первого номера едва не отняли первое место в группе у Аргентины.

Виктор Кейру, защищавший цвета сборной России на Олимпиаде-2008, дважды выигрывавший чемпионат России, поделился своими впечатлениями от матча.

— Если честно, верили до матча в победу сборной России?

— Почему нет? Мы же видели, как Турция чуть не обыграла американцев. Да, там есть игроки клубов НБА, но они не выходят в стартовых пятёрках в своих клубах.

— В сборной России и такого нет. Тем более учитывая ее проблемы с составом.

— Разница между Аргентиной и Россией как минимум не больше, чем разница между Америкой и той же Турцией. Тем более не дал бы сто процентов на то, что аргентинцы будут сильнее. По тем матчам, которые уже сыграны на чемпионате, мне игра нашей сборной нравится. Парни выжимают максимум. Да, чувствуется нехватка игроков задней линии, но сама игра выстроена очень грамотно.

Поражение на вес победы? Россия проиграла, но напугала и Аргентину, и судей Сборная России большую часть матча играла без основного первого номера, но заставила Аргентину радоваться победе, добытой при помощи судей.

— У вас есть объяснение, почему мы из матча в матч проваливаем вторую четверть?

— Честно, не знаю. Не понимаю этого. Нельзя сказать, что это происходит из-за того, что стартовая пятерка уходит и выходят люди со скамейки. Команда у нас достаточно ровная, каких-то суперлидеров нет. Поэтому говорить, что выходят двое игроков со скамейки и портят всю игру, глупо. Мне кажется, это скорее зависит не от нас, а от соперников. Они адаптируются к нашей игре, всё-таки наши возможности ограничены. Поэтому мы ищем свою игру в течение матча, находим какие-то козыри, за счёт которых можно навязывать эту игру.

— Может, эти провалы во второй четверти связаны с тем, что мы не успеваем реагировать на перестроения соперника?

— Не ловим этот момент, когда соперник перестроился под нас и начинает играть по-другому? Не думаю, игроки у нас высокого уровня. Да, не хватает пары игроков в нынешнем составе, которые должны были поехать.

— Там не пара, там полсостава.

— Не полсостава, два-три человека — лидеров команды, определяющих игру. Мы не можем, как аргентинцы, отдать мяч Кампаццо и смотреть, что он дальше сделает. Мы до сих пор себя ищем, ищем какие-то моменты, чтобы создать преимущество. Поэтому нам перестраиваться чуть тяжелее, чем командам, где есть два-три ярко выраженных топовых игрока.

Отказал ЦСКА и вернул к жизни сборную России. Кто такой Сопин? Парень из второй по значимости российской лиги из-за травм ведущих игроков попал в сборную и становится её лидером.

— Андрей Сопин — герой матча?

— Ну как герой? Во-первых, мы не выиграли. Выиграли, был бы героем. А вообще это всего лишь группа, тут героев нет. Но эту игру он может занести себе в копилку. После таких матчей становятся настоящими профессионалами. Один-два таких матчей и определяют будущую карьеру.

— Попрёт у него дальше?

— Насчёт ближайших матчей не знаю. Но такие матчи, как с Аргентиной, делают игроку имя. Когда баскетболист берёт на себя инициативу в играх с такими соперниками, это говорит о его психофизиологической готовности к профессиональному баскетболу, игре на высоком уровне в целом.

— И Сопин, и Мотовилов ведь игроки клубов Суперлиги.

— Уникальный случай. Но о Суперлиге вообще отдельный разговор.

— Не сложился матч у Михаила Кулагина.

— Ну и что? Не пошло сегодня. А в предыдущих матчах он был одним из лучших. На самом деле сборная уже выполнила даже не программу-минимум, а программу-максимум. Выиграли два матча, вышли из группы.

— Вы работали с Сергеем Базаревичем. Он жёсткий тренер?

— Мы с ним два года работали в «Красных Крыльях» (2013-2014 годы. — Прим. «Чемпионата»). У меня хорошие с ним сложились отношения — и человеческие, и деловые. Не сказал бы, что он жёсткий. Скорее требовательный. Когда команда не выполняет его требований, как ему ещё реагировать?

«На чемпионате мира такого быть не может». Кириленко о судействе сборной России Президент РФБ Андрей Кириленко подверг критике уровень судейства Кубка мира. Мы об этом говорили с первого матча.

— Вы про его тайм-ауты?

— Да, Базаревич — человек эмоциональный, потому что прежде всего он сам был игроком. Но это нормальная ситуация. Баскетболисты не обижаются, даже на мат.

— Польша, Венесуэла — соперники сборной России во втором групповом этапе. Дорога в четвертьфинал открыта?

— Оба соперника нам по зубам. Но даже по матчам с Нигерией и Кореей было видно, что нам было тяжело. Будет непросто и сейчас.

— Боитесь сглазить?

— Скажу так, шансы хорошие.

— Вы же были на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. Как вам Китай тогда показался?

— На Олимпиаде всё было хорошо. Даже с точки зрения организации. А вот в 2006 году я ездил туда на сборы со «Спартаком» из Владивостока. Я был шокирован, там был ужас. Но вообще там всё зависит от организации, от людей, которые занимаются организацией турнира. Могут организовать на высочайшем уровне, как это было на Олимпиаде. А могут так, как это было, когда мы со «Спартаком» туда приехали.

— Воронцевич с Фридзоном рассказывают, что там горячая вода на арене не всегда бывает. После тренировки приходится ехать в отель, чтобы помыться.

— Это ещё нормально. У нас китайцы натирали маслом паркет в зале. На вопрос «Зачем?» отвечали: «Чтобы блестел». Но повторюсь, это не в упрёк Китаю. Он просто очень разный. И большое значение имеет человеческий фактор.