«Главная проблема – собрать состав». Тараканов – о проблемах сборной России

В Женеве прошла жеребьёвка квалификационного турнира, по итогам которого мы узнаем полный комплекс сборных, которые будут бороться за олимпийское золото. Среди них в борьбу вступит и мужская национальная дружина из России.
Подопечные Сергея Базаревича попали в блок с Германией и Мексикой. Это будет непросто, но первое место позволит сыграть за право поехать в Токио с кем-то из трио Тунис-Хорватия-Бразилия.
Олимпийский чемпион Сергей Тараканов считает, что варианты пробиться на Олимпиаду есть, но… есть куча проблем, которые мы должны решить. И это даже не допинг.
— Насколько я понимаю, первая и самая главная проблема – нам нужно будет собрать состав. Необходимо, чтобы приехали те игроки, которые способны решать самые высокие задачи. Это будет непросто, поскольку турнир будет после сезона. Федерации нужно будет поработать с игроками. Заставить сегодня никого нельзя. А я не уверен, что все будут испытывать чувства обязанности. Может быть, кто-то даже попытается «сачкануть»: кто-то сошлётся на травмы, кто-то на усталость. Уверен, что так будет. Поэтому планомерная работа должна проводиться уже сейчас. Нужно заручиться поддержкой игроков, которые всегда говорили о том, что для них честь играть за сборную. Вот пускай доказывают свои слова.
Что касается соперников, то с нами Германия, Хорватия, а победитель будет всего один. Мексика тоже не подарок. Давно говорим о том, что мы не являемся лидерами в мировом баскетболе. Нет такого, чтобы мы в матче против кого-то сказали однозначно: «Нет, ну здесь всё ясно – мы сильнее». Это показал Кубок мира. Чуть какая-то неудача или один игрок выпал – мы можем и Польше проигрывать, и кому угодно.
Такие команды как Германия или Польша состоят из игроков, которые много играют. Они сверхмотивированные. Пусть и выступают не в лучших чемпионатах, но у них много игрового времени. Это зачастую их отличие и от наших. Перед глазами стоит тот самый матч с поляками на Кубке мира. У Польши были игроки, может быть, не самого большого таланта, но они зачастую проводят на паркете по 30 минут в своих клубах.
Сегодня ситуация очень непредсказуемая. Столько много вопросов перед тренером, перед руководством федерации. Единственное, в чём я уверен, что все эти вопросы надо решать прямо сейчас. Завтра уже будет поздно. Заставить никого никак нельзя. Здесь должны вмешиваться какие-то моральные принципы: желание биться за страну, за честь флага, попадание на Олимпийские игры.
Ситуация с WADA вообще из ряда вон выходящая. Она длится уже давно. Здесь мы как раз жертвы все. Баскетбол в первую очередь. Потому что-мы-то точно никогда и ни каким боком себя не дискредитировали, всегда были свободными от этой гадости. Но реалии таковы. Будем ждать вердикта 9-го декабря.
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