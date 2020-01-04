У «Химок» худшая защита в первом круге Евролиги. Нужно срочно что-то менять

«Химки» завершили первый круг регулярного чемпионата Евролиги гостевым поражением от турецкого «Анадолу Эфеса» (82:101). Команда Римаса Куртинайтиса делит 8-11 места в турнирной таблице с «Црвеной Звездой», «Валенсией» и АСВЕЛом. У всех клубов баланс 8-9 по итогам 17 туров.

«Химки» продолжают «болеть». Без шансов уступили «Эфесу» У команды Куртинайтиса седьмое поражение в девяти последних матчах.

«Химки» стартовали с уверенным результатом 6-2 и входили в группу лидеров, а теперь поставили под сомнение сам факт попадания в плей-офф. Движение подопечных Куртинайтиса по нисходящей траектории в большей степени оставляет разочаровывающие впечатления от концовки первого круга.

Первое, что бросается в глаза при рассмотрении турнирной таблицы — количество забитых и пропущенных очков у «Химок». «Желтые» пропустили 1494 очка за 17 туров, что является худшим показателем среди всех участников Евролиги. Вторая слабейшая команда по игре в обороне — берлинская «Альба» (1449 пропущенных очков). Это не та компания, которой хочется гордиться.

* Турнирная таблица Евролиги

Абсолютно противоположная ситуация с нападением. «Химки» набрали 1479 очков за первый круг — лучший результат в Евролиге. «Анадолу Эфес» (1461), «Панатинаикос» (1452) и «Реал» (1450) идут далее. В атаке у химчан нет каких-то видимых проблем. Алексей Швед (20,9 очка) возглавляет гонку за звание лучшего скорера Евролиги. «Химки» вторые в турнире по точности двухочковых (56,61%), что объясняется уверенной игрой Джереми Эванса и Девина Букера в передней линии. По точности трёхочковых химчане (39,3%) тоже не пасут задних и находятся на пятом месте в Евролиге. Янис Тимма, Дайрис Бертанс, Энтони Гилл, Йонас Йеребко, Стефан Йович и Сергей Карасёв активно атакуют издали с качественным показателем 40+%. Движение мяча у «желтых» отличное. «Химки» третьи по количеству результативных передач (19,1) и уступают только «Реалу» (19.4) и «Альбе» (19,7).

Букер – солирует, Швед – дирижирует. «Химки» побеждают «Альбу» Подмосковный клуб прервал серию из четырёх поражений в Евролиге. Жёлто-синие не могли победить почти месяц.

Нужно хотя бы не много наладить действия в защите и тогда укрепление турнирных позиций не заставит себя долго ждать. Куртинайтис постоянно подчёркивает это, но пока в данном направлении проблесков на видно. Пропускать 50+ очков за половину и более 90-100 очков за матч — неприятная особенность команды.



Есть один весомый фактор, который внушает оптимизм по поводу шансов «Химок» оказаться в топ-8 по итогам «регулярки».



«Химки» — единственная команда Евролиги, которая пробила двухзначную отметку выездных матчей (10). Результат вояжей команды Куртинайтиса на чужие арены оставляет желать лучшего (2-8), но дома химчане действительно сильны — 6-1. Во втором круге в Мытищи приедут 10 команд. «Химки» выступят фаворитами большинства встреч. Самый высокий риск оступиться будет в противостояниях с «Реалом», «Фенербахче», ЦСКА и «Анадолу Эфесом», но как минимум на 6 домашних побед рассчитывать более чем реально. Соседи по турнирной таблице АСВЕЛ (проведут 10 выездов во втором круге), «Црвена Звезда» (9 выездов) и «Валенсия» (8 выездов) будут чаще играть в гостях, причем все три клуба навестят арену «Химок». Российская команда находится в заведомо более выгодном положении по сравнению с этими конкурентами, хотя преимущество домашней площадки ещё нужно использовать.

У «Химок» снова нет защиты. «Барселона» отгрузила сотню в Мытищах Миротич переиграл Шведа в личной дуэли, каталонцы нанесли химчанам первое домашнее поражение в сезоне.

Как бы то ни было, «Химкам» больше всего необходимо опасаться не АСВЕЛ, «Црвену Звезду» или «Валенсию», а «Фенербахче» (6-11). Команда Желько Обрадовича откровенно провалила первый круг и почти наверняка будет наверстывать упущенное во втором. Даже при всей блеклости игры «Фенера», у команды могло быть на парочку побед больше. Евролига официально признала, что турецкий клуб пострадал от вопиющих судейских ошибок в матчах против «Валенсии» и «Панатинаикоса», которые кардинально повлияли на результат.

«Фенербахче» — единственная команда Евролиги, где выступают три представителя сборных прошлого сезона — Ян Веселы, Нандо Де Коло и Костас Слукас. Веселы является действующим MVP Евролиги. Сейчас чешский «большой» в лазарете, но в нынешнем сезоне он ещё должен сыграть. Это огромный резерв для улучшения «Фенербахче». Турки недавно подписали небезызвестных в Европе Джеймса Наннэлли и Малкольма Томаса. Деррик Уильямс, Луиджи Датоме и Бобби Диксон должны наконец-то «проснуться». Это трио в целом играло ниже своего потенциала, демонстрируя лишь одиночные вспышки.

Есть высокая вероятность, что кому-то придётся потесниться из зоны плей-офф в пользу «Фенера». «Химки», «Панатинаикос» и «Милан» — самые очевидные претенденты на столь неприятную участь. В этом плане очень важно, что «Химки» во втором круге встречаются с «Фенербахче» в Мытищах.

Основная задача «Химок» — привести в порядок защиту во второй половине сезона. Если в этом аспекте всё останется на уровне первого круга, то рассчитывать на попадание в плей-офф крайне проблематично. Ключевые в турнирном плане игры для команды Куртинайтиса — домашние свидания с «Фенербахче», «Валенсией», «Црвеной Звездой», АСВЕЛом и «Олимпиакосом», а также выезды к «Панатинаикосу» и «Милану». «Химки» потерпели шесть подряд поражений в гостях, что прямо связано с проседанием в обороне. «Перебросать» соперника в чужом логове не так просто, как дома.

«Химки» играют в баскетбол НБА. Увы, в Европе это работает не всегда Команда Куртинайтиса проиграла три выездных матча в Евролиге подряд. Разбираемся в причинах.

По уровню таланта в ростере «Химки» однозначно соответствуют топ-8 Евролиги. Вот только каким бы мастеровым ни был тот или иной исполнитель, баланс должен присутствовать на обоих концах площадки. У «Химок» в первой половине сезона наблюдался явный крен в сторону атаки. Хочется верить в то, что Куртинайтису удастся найти «золотую середину» и оборона «Химок» станет неприятным сюрпризом для всех оппонентов во второй части регулярного чемпионата.