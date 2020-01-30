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«Портленд» — «Хьюстон» — 125:112, 30 января 2020 года, обзор матча НБА

Кармело Энтони наказал «Хьюстон» Джеймса Хардена
Алексей Фалько
Кармело снова наказывает «Хьюстон». Давно Харден не был настолько плох
Борода выжил из команды Пола. Теперь Крис в шаге от того, чтобы с «Оклахомой» обойти «Рокетс».
Баскетбол / НБА 0

«Портленд Трэйл Блэйзерс» обыграл «Хьюстон Рокетс» (125:112) в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хьюстона» Расселл Уэстбрук, в активе которого дабл-дабл из 39 очков и 10 подборов. Его звёздный напарник Джеймс Харден набрал всего 18 очков.

В составе победителей Дэмиан Лиллард оформил первый в карьере трипл-дабл — 36 очков, 10 подборов и 11 передач. Лиллард впервые после Клайда Дрекслера (1990 год) набрал трипл-дабл с 30+ очков в форме «Портленда». Разыгрывающий выдавал следующую статистику в последних 4 матчах: 61-10-7 и 11 точных трёхочковых, 47-6-8 и 8 трёхочковых, 50-6-13 и 8 трёхочковых, 36-10-11 и 6 трёхочковых. Точность Дэмиана на этом отрезке составила впечатляющие 53% с игры, 56% из-за дуги и 92% штрафных. Лиллард лидирует в НБА по набранным очкам и количеству дальних попаданий в этом месяце. У Дэйма выдаётся по-настоящему ударный отрезок, который ещё не закончился.

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Кроме того, у «Блэйзерс» 22 очка на счету Си Джея Макколлума, Хассан Уайтсайд оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов. У форварда «Портленда» Кармело Энтони выдался не очень удачный бросковый день. Мело набрал всего 6 очков (2/11 с игры, 2/4 из-за дуги, 2/2 штрафных), но сполна компенсировал это уверенной игрой под щитом (рекордные в сезоне 13 подборов) и неплохим плеймейкингом (6 передач, второй лучший результат сезона).

Энтони в форме «Портленда» второй раз играет против «Хьюстона». Оба раза Мело вышел победителем во встрече с бывшей командой, которая некрасиво с ним рассталась в прошлом сезоне, что привело к более чем годичному простою без игровой практики, пока «Блэйзерс» не предоставили 10-кратному участнику Матча звёзд шанс перезапустить карьеру.

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Две недели назад Энтони оформил дабл-дабл (18 очков, 12 подборов) и помог «Блэйзерс» обыграть «Рокетс» (117:107) в гостях. Тогда провалился лидер «Хьюстона» Джеймс Харден (13 очков, 3/12 с игры, 1/6 из-за дуги). В этот раз Харден тоже был далеко не на высоте. Джеймс вымучил свои 18 очков, но опять его точность оставляла желать лучшего — 5/18 с игры, 2/8 из-за дуги. У Хардена уже начались проблемы со штрафными, которыми он очень часто компенсировал ужасную точность бросков. В поединке против «Портленда» Борода всего 6 раз становился на линию, хотя в среднем по сезону делает это в два раза чаще — 12,3 попытки штрафных в среднем за матч.

В предыдущем сыгранном матче против «Миннесоты» Харден набрал всего 12 очков. В последний раз Джеймс не смог набрать 20 очков в двух играх подряд ровно три года назад — в конце января 2017 года. В январе 2020 года Харден пребывает в очень плохой форме, так что нисколько не удивляет тот факт, что «Рокетс» (29-18) опустились на шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

Такими темпами «Хьюстон» скоро догонит пока ещё седьмая «Оклахома-Сити Тандер» (29-20). Тогда «Рокетс», а в особенности Хардену и Уэстбруку, будет совсем не до смеха. Харден фактически выжил из «Хьюстона» разыгрывающего Криса Пола, которого обменяли в перестроечную «Оклахома-Сити» на Уэстбрука. Пол не планировал оказаться в «Тандер», но он не отчаялся, отказался от «слива» сезона и сделал эту команду конкурентоспособной в компании с Данило Галлинари, Деннисом Шрёдером, Стивеном Адамсом и Шэем Жильжо-Александером. Со дня благодарения в США (26 ноября) «Оклахома-Сити» добыла 23 победы. Это второй лучший результат в НБА после «Милуоки Бакс» за данный отрезок времени.

Так что не стоит удивляться, если Пол со своей командой скоро будет опережать Хардена и Уэстбрука. Перед стартом сезона это казалось каким-то фантастическим сценарием, а сейчас — абсолютно реальная возможность.

Что касается «Портленда» (21-17), то позиции Энтони и компании пока не так хороши. «Блэйзерс» идут 10-ми в турнирной таблице и отстают на три победы от идущего на 8-м месте «Мемфиса» (24-24). Тем не менее две январские победы над «Хьюстоном» были очень кстати для «Портленда» и позволили подопечным Терри Стоттса не выпасть из гонки плей-офф.

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«Хьюстону» нужно срочно что-то предпринимать. Связка Хардена и Уэстбрука пока не делает команду Майка Д’Антони похожей на претендента на чемпионство. По данным Houston Chronicle, «Рокетс» активно мониторят рынок на предмет возможного обмена перед дедлайном 6 февраля, хотя конкретных целей пока не наметили. Вероятно, некоторые кадровые перемены техасскому клубу действительно не помешают, хотя Хардену и Уэстбруку также нужно искать причины неудач «Хьюстона» в самих себе.

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