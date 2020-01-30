Кармело снова наказывает «Хьюстон». Давно Харден не был настолько плох

«Портленд Трэйл Блэйзерс» обыграл «Хьюстон Рокетс» (125:112) в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хьюстона» Расселл Уэстбрук, в активе которого дабл-дабл из 39 очков и 10 подборов. Его звёздный напарник Джеймс Харден набрал всего 18 очков.

В составе победителей Дэмиан Лиллард оформил первый в карьере трипл-дабл — 36 очков, 10 подборов и 11 передач. Лиллард впервые после Клайда Дрекслера (1990 год) набрал трипл-дабл с 30+ очков в форме «Портленда». Разыгрывающий выдавал следующую статистику в последних 4 матчах: 61-10-7 и 11 точных трёхочковых, 47-6-8 и 8 трёхочковых, 50-6-13 и 8 трёхочковых, 36-10-11 и 6 трёхочковых. Точность Дэмиана на этом отрезке составила впечатляющие 53% с игры, 56% из-за дуги и 92% штрафных. Лиллард лидирует в НБА по набранным очкам и количеству дальних попаданий в этом месяце. У Дэйма выдаётся по-настоящему ударный отрезок, который ещё не закончился.

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Кроме того, у «Блэйзерс» 22 очка на счету Си Джея Макколлума, Хассан Уайтсайд оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов. У форварда «Портленда» Кармело Энтони выдался не очень удачный бросковый день. Мело набрал всего 6 очков (2/11 с игры, 2/4 из-за дуги, 2/2 штрафных), но сполна компенсировал это уверенной игрой под щитом (рекордные в сезоне 13 подборов) и неплохим плеймейкингом (6 передач, второй лучший результат сезона).



Энтони в форме «Портленда» второй раз играет против «Хьюстона». Оба раза Мело вышел победителем во встрече с бывшей командой, которая некрасиво с ним рассталась в прошлом сезоне, что привело к более чем годичному простою без игровой практики, пока «Блэйзерс» не предоставили 10-кратному участнику Матча звёзд шанс перезапустить карьеру.

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Две недели назад Энтони оформил дабл-дабл (18 очков, 12 подборов) и помог «Блэйзерс» обыграть «Рокетс» (117:107) в гостях. Тогда провалился лидер «Хьюстона» Джеймс Харден (13 очков, 3/12 с игры, 1/6 из-за дуги). В этот раз Харден тоже был далеко не на высоте. Джеймс вымучил свои 18 очков, но опять его точность оставляла желать лучшего — 5/18 с игры, 2/8 из-за дуги. У Хардена уже начались проблемы со штрафными, которыми он очень часто компенсировал ужасную точность бросков. В поединке против «Портленда» Борода всего 6 раз становился на линию, хотя в среднем по сезону делает это в два раза чаще — 12,3 попытки штрафных в среднем за матч.



В предыдущем сыгранном матче против «Миннесоты» Харден набрал всего 12 очков. В последний раз Джеймс не смог набрать 20 очков в двух играх подряд ровно три года назад — в конце января 2017 года. В январе 2020 года Харден пребывает в очень плохой форме, так что нисколько не удивляет тот факт, что «Рокетс» (29-18) опустились на шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

Такими темпами «Хьюстон» скоро догонит пока ещё седьмая «Оклахома-Сити Тандер» (29-20). Тогда «Рокетс», а в особенности Хардену и Уэстбруку, будет совсем не до смеха. Харден фактически выжил из «Хьюстона» разыгрывающего Криса Пола, которого обменяли в перестроечную «Оклахома-Сити» на Уэстбрука. Пол не планировал оказаться в «Тандер», но он не отчаялся, отказался от «слива» сезона и сделал эту команду конкурентоспособной в компании с Данило Галлинари, Деннисом Шрёдером, Стивеном Адамсом и Шэем Жильжо-Александером. Со дня благодарения в США (26 ноября) «Оклахома-Сити» добыла 23 победы. Это второй лучший результат в НБА после «Милуоки Бакс» за данный отрезок времени.

Так что не стоит удивляться, если Пол со своей командой скоро будет опережать Хардена и Уэстбрука. Перед стартом сезона это казалось каким-то фантастическим сценарием, а сейчас — абсолютно реальная возможность.



Что касается «Портленда» (21-17), то позиции Энтони и компании пока не так хороши. «Блэйзерс» идут 10-ми в турнирной таблице и отстают на три победы от идущего на 8-м месте «Мемфиса» (24-24). Тем не менее две январские победы над «Хьюстоном» были очень кстати для «Портленда» и позволили подопечным Терри Стоттса не выпасть из гонки плей-офф.

Харден — самый бездарный шутер в истории. Так часто из-за дуги никто не мазал У «Хьюстона» грандиозные проблемы. Крис Пол — третья за последние 5 дней экс-звезда «Рокетс», отомстившая бывшей команде.

«Хьюстону» нужно срочно что-то предпринимать. Связка Хардена и Уэстбрука пока не делает команду Майка Д’Антони похожей на претендента на чемпионство. По данным Houston Chronicle, «Рокетс» активно мониторят рынок на предмет возможного обмена перед дедлайном 6 февраля, хотя конкретных целей пока не наметили. Вероятно, некоторые кадровые перемены техасскому клубу действительно не помешают, хотя Хардену и Уэстбруку также нужно искать причины неудач «Хьюстона» в самих себе.