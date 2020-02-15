Матч звёзд Единой лиги ВТБ: баскетбол будущего в Москве

Справедливость для Мони, шоу на лучшей арене и составы команд. Всё о Звёздном уик-энде.

Четвёртый матч звёзд Единой лиги ВТБ состоится уже в это воскресенье, 16 февраля. Второй раз подряд в Москве соберутся лучшие из лучших, чтобы весело провести время и порадовать собравшуюся публику.

Почему снова Москва

Единая лига не скрывала, что заинтересована в том, чтобы менять города, проводя подобные матчи в регионах. Показательным был первый подобный проект, который состоялся в Сочи, на хоккейной арене, где никогда не играли в баскетбол. Тогда там всё прошло настолько круто, что никаких сомнений в том, что подобный формат «заходит» народу не осталось.

«В Единой лиге есть проблемы с сильными российскими тренерами» Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин – о конкуренции, лимите на легионеров и проблеме с российскими тренерами.

Следом за Сочи был Питер, а после него Москва. Новая и суперсовременная арена в Петровском парке с одной стороны отвечает всем требованиям для создания по-настоящему классного мероприятия, а с другой — ещё напрямую относится к структуре титульного спонсора лиги. Руководство лиги, поясняя своё решение, ссылалось ещё на то, что в регионах сделать шоу можно, а вот продать сложно.

Ведущий

Самый звёздный шоумен страны любит баскетбол и не отказывает в проведении мероприятия. Иван Ургант был в Сочи, был в Петербурге, был и в прошлом году в Москве. Ургант любит баскетбол, смотрит его, ездит на матчи НБА и, что называется, полностью в теме.

Музыкант

Формат музыкального выступления также претерпел серьёзное изменение. Во-первых, на каждом из трёх первых «олстаров» выступали рэп-исполнители. Леван Горозия зажёг в Сочи, Баста проникся баскетболом в Петербурге, а «Каста» в прошлом году дала огня в Москве. В этом году от рэпа решено было отойти и за музыку отвечать будет группа «Айова». Если верить всезнающему интернету, то это «белорусско-российская инди-поп-группа». На самом же деле, лёгкие песни про «маршрутку» знают многие.



Во-вторых, музыкальная пауза будет перенесена в большой перерыв матча по примеру НБА. Люди после двух четвертей реально начинают немного уставать и пресыщаться эмоциями. Из-за этого их (эмоций) не хватает на концовку матча.

Новшества

Главный идея матча звёзд — «инновации» или «баскетбол будущего». Логотип мероприятия в виде летающей тарелки и помощник ведущего робот. Пока все карты не раскрыты, но лига обещает раскрыть тему в процессе. Уже известно, что соревноваться в точности бросков будут специальные баскетбольные дроны.

Составы

Собственно, вот фамилии тех, из-за кого всё и состоится. Сначала болельщики выбирали игроков из своих команд (по три легионера и россиянина), а после итоговые списки формировали журналисты.

Швед и Курбанов против Джеймса и Тиммы. «Чемпионат» сделал выбор на МВЗ-2020 Голосование журналистов открыто. На ваших глазах делаем свой выбор и пытаемся его аргументировать.

«Звезды России»: Алексей Швед («Химки»), Виталий Фридзон, Дмитрий Кулагин (оба – «Локомотив-Кубань»), Максим Григорьев («Парма»), Дмитрий Хвостов («Зенит»), Денис Захаров («Енисей»), Сергей Моня («Химки»), Джоэль Боломбой, Семен Антонов, Никита Курбанов (все – ЦСКА), Владислав Трушкин («Зенит»), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Артем Забелин («Парма»).

Сборная России на Матч звёзд Единой лиги ВТБ Фото: vtb-league.com

«Звезды Мира»: Майк Джеймс (ЦСКА), Джамар Смит, Эрик Макколлум (оба – УНИКС), Кайл Виналес («Калев»), Адас Юшкевичюс («Парма»), Бранко Миркович («Цмоки-Минск»), Янис Тимма, Йонас Жеребко (оба – «Химки»), Миндаугас Кузминскас («Локомотив-Кубань»), Малькольм Хилл, Душан Ристич (оба – «Астана»), Кайл Хайнс (ЦСКА), Густаво Айон («Зенит»).

Состав сборной мира на Матч звёзд Единой лиги ВТБ Фото: vtb-league.com

Важно отметить присутствие Сергея Мони и Кайла Хайнса. Их не выбрали сначала болельщики, а после и журналисты (потому что их попросту не было в списках). Об этом заговорила общественность. В частности, экс-игрок сборной Фёдор Лихолитов.

Лига оперативно среагировала, придумав специальные «легендарные карты» для Мони и Хайнса. Проблема была решена эффектно и эффективно.

Тренеры

Когда Евгения Пашутина по ходу сезона уволили из «Автодора», стало непонятно, кто будет руководить командой российских звёзд. В лиге попросту не осталось отечественных специалистов. Проблему решил «Локомотив», пригласивший Пашутина для исправления ситуации. Надо отдать должное коучу — с поставленной задачей он пока справляется на «отлично». По крайней мере у краснодарцев 8 побед подряд в лиге ВТБ при российском специалисте.

«Задача – объединиться, построить команду и дойти до финала Единой лиги» Подробная и любопытная беседа с Евгением Пашутиным о том, каким он видит «Локомотив-Кубань».

Римас Куртинайтис по праву займёт тренерский мостик в команде иностранных звёзд. Его «Химки» уверенно идут на первом месте в лиге, а единственное поражение потерпели от «Локомотива» и всё того же Евгения Пашутина.

Евгений Пашутин и Кимас Куртинайтис Фото: vtb-league.com

Кстати, стартовые пятёрки тренеры тоже определили: