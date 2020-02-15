В Чикаго собрались лучшие баскетболисты планеты. Дать шоу и вспомнить о Коби. LIVE!!!
Восходящие звёзды задали высочайшую планку. Насколько космического уровня будут конкурсы и главное событие, расскажем вам в режиме онлайн.
20:40. В Чикаго стартовал Звёздный уик-энд лучшей лиге мира. В матче восходящих звёзд случилось несколько невероятных эпизодов. Лига стремительно молодеет, и парни, которые попадают под разряд молодых, затыкают за пояс действующих легенд и переписывают рекорды. Мы вспоминаем события минувшей ночи и готовимся к главным шоу.
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