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Матч звёзд НБА — 2020 в Чикаго, Коби Брайант, онлайн, конкурсы, составы, видео, фото

Матч звёзд НБА — 2020 в Чикаго, Коби Брайант
Игорь Брагин
В Чикаго собрались лучшие баскетболисты планеты. Дать шоу и вспомнить о Коби. LIVE!!!
Восходящие звёзды задали высочайшую планку. Насколько космического уровня будут конкурсы и главное событие, расскажем вам в режиме онлайн.
Баскетбол / НБА 0

20:40. В Чикаго стартовал Звёздный уик-энд лучшей лиге мира. В матче восходящих звёзд случилось несколько невероятных эпизодов. Лига стремительно молодеет, и парни, которые попадают под разряд молодых, затыкают за пояс действующих легенд и переписывают рекорды. Мы вспоминаем события минувшей ночи и готовимся к главным шоу.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Getty Images

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