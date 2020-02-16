Отделались лёгким испугом. Сильвер рассказал о потерях НБА от конфликта с Китаем

Комиссар НБА Адам Сильвер затронул различные темы во время традиционной пресс-конференции перед Матчем звёзд. Отдельно Сильвер остановился на конфликте с Китаем, который подорвал деловые отношения лиги с этой страной.
Сильвер сказал, что в конечном итоге лига может потерять до $ 400 млн в долгосрочной перспективе. Лига уже не досчиталась суммы от $150 млн до $200 млн. Это привело к снижению прогнозируемого потолка зарплат с $ 116 млн до $115 млн начиная с сезона-2020/2021. Вопреки опасениям, связанным с потерями на китайском рынке и падением телерейтингов, потолок близкий к ожидаемым ранее значениям. Клубы и агенты позитивно восприняли данную информацию.
Было много прогнозов по поводу того, как твит генерального менеджера «Хьюстон Рокетс» Дэрила Мори в поддержку протестов в Гонконге повлияет на доход НБА. Назывались сумме выше миллиарда долларов. Эти серьезные опасения уже в некоторой степени развеяны размером потолка зарплат на следующий сезон. Усугубление ситуации не предвидится. Наоборот в отношениях лиги с Китаем намечается потепление.
«Я уверен, что трансляции НБА на национальном телевидении Китая будут восстановлены в какой-то момент в будущем. Мы не давим на китайцев. Это решение вне нашего контроля. У нас налажены отношения с Китаем уже 40 лет, начиная с 1979 года, когда там играли «Вашингтон Буллетс». У меня есть данные, по которым можно сказать, что в Китае по-прежнему существует огромный интерес к НБА. Я убеждён, что довольно скоро всё вернется к нормальной жизни, но не могу точно сказать, когда восстановят трансляции на гостелевидении. У нас в течение долгого времени были открыты линии связи с китайскими коллегами. Существует взаимный интерес в возвращении к нормальным отношениям. Многие китайские журналисты и наши партнеры из этой страны не смогли посетить Матч звёзд в Чикаго из-за ограничений на поездки, но здесь есть много китайских журналистов, которые работают в Соединенных Штатах и освещают Звёздный уик-энд НБА.
Как я реагирую на информацию о потерях в размере миллиардов долларов? Эти данные не поступали из источников лиги. Сумма значительно меньше. Я думаю, что величина потерь будет исчисляться сотнями миллионов долларов. Возможно, 400 миллионов долларов, может меньше. Это существенно. Я не хочу убегать от проблемы. В течение некоторого времени НБА вообще не транслировали в Китае. Это привело к тому, что многие деловые партнеры почувствовали, что неуместно поддерживать постоянные отношения с нами. Это не то положение, в котором хочется вести бизнес. Но потери гораздо ниже, чем многомиллиардные суммы, которые упоминаются в СМИ», — сказал Сильвер.
В пятницу New York Times выпустил статью, в которой рассказал о текущем положении дел в конфликте. В Китае трансляции матчей НБА стали доступны на потоковой платформе Tencent. После первоначального запрета здесь уже можно посмотреть до 3 матчей в день. Государственное телевидение Китая всё ещё не показывает игры лиги, хотя и в этом направлении есть некоторый оптимизм. Кроме того, Сильвер рассказал, что НБА поддерживает контакт с различными организациями здравоохранения, чтобы поддерживать контроль над вспышкой коронавируса. Это ещё один шаг к примирению.
В лиге есть ряд высоких функционеров, которые считают, что Государственная телевизионная сеть Китая (CCTV) вскоре начнет транслировать много матчей. Джо Цай, соучредитель китайского конгломерата Alibaba и владелец «Бруклин Нетс», недавно в интервью Bloomberg заявил: «Как только восстановят трансляции, всё вернется на свои места».
Яо Мин, бывшая звезда «Рокетс» и председатель Китайской баскетбольной ассоциации, изначально получил от Сильвера характеристику «чрезвычайно горячего» из-за всей конфликтной ситуации. Тем не мене Мин приезжал в США в прошлом месяце на похороны скончавшегося экс-комиссара НБА Дэвида Стерна. На прошлой неделе генеральный консул Китая Хуан Пин на пресс-конференции в Нью-Йорке поблагодарил лигу за пожертвование 1,4 миллиона долларов на нужды провинции Хубэй, которая является центром коронавируса. Несколько команд НБА отметили китайский Новый год специальными акциями на своих аренах.
Протесты в Гонконге остаются болезненной темой для руководства Китая, что и доказала реакция на твит Мори. Как бы то ни было доцент кафедры азиатских исследований в Джорджтаунском университете Кристен Луни считает, что Китай в дальнейшем может вести себя так, будто ничего не произошло.
«Китайцы делают так время от времени. Для них это тоже большой бизнес — развивать бренд НБА в Китае. Сотни миллионов людей смотрят баскетбол в Китае. Я знаю, что они недовольны отсутствием доступа к трансляциям. Хотя сомневаюсь, что существенные изменения произойдут в течение этого сезона, если только правительство не решит, что возвращение НБА станет хорошим способом отвлечения от кризиса в здравоохранении», — заявила Луни.
НБА действительно много теряет на рынке Поднебесной. С 2004 года НБА провела в Китае 28 игр. Звездные игроки путешествуют в эту страну каждый год для проведения рекламных туров. Продажа обувив Китае является основным источником дохода для крупных брендов. В Поднебесной с населением 1,4 миллиарда человек гораздо больше поклонников баскетбола, чем в США с населением 330 миллионов.
Потолок зарплат НБА в этом сезоне равен $ 109,1 млн. Рост примерно на $ 6 млн в следующем сезоне показывает, что лига вполне успешно справилась с кризисом. Хотя доход от китайского рынка всё равно чрезвычайно важен. У Сильвера есть уверенность в том, что скоро всё уладится. Со стороны китайцев тоже видны признаки желания сбавить напряженность.
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