Отделались лёгким испугом. Сильвер рассказал о потерях НБА от конфликта с Китаем

Комиссар НБА Адам Сильвер затронул различные темы во время традиционной пресс-конференции перед Матчем звёзд. Отдельно Сильвер остановился на конфликте с Китаем, который подорвал деловые отношения лиги с этой страной.

Сильвер сказал, что в конечном итоге лига может потерять до $ 400 млн в долгосрочной перспективе. Лига уже не досчиталась суммы от $150 млн до $200 млн. Это привело к снижению прогнозируемого потолка зарплат с $ 116 млн до $115 млн начиная с сезона-2020/2021. Вопреки опасениям, связанным с потерями на китайском рынке и падением телерейтингов, потолок близкий к ожидаемым ранее значениям. Клубы и агенты позитивно восприняли данную информацию.



Было много прогнозов по поводу того, как твит генерального менеджера «Хьюстон Рокетс» Дэрила Мори в поддержку протестов в Гонконге повлияет на доход НБА. Назывались сумме выше миллиарда долларов. Эти серьезные опасения уже в некоторой степени развеяны размером потолка зарплат на следующий сезон. Усугубление ситуации не предвидится. Наоборот в отношениях лиги с Китаем намечается потепление.

НБА – полицейское государство. Офисы клубов ждут обыски и маски-шоу? Чтобы доказать факт незаконных переговоров с игроками, Лига готова прослушивать телефоны и изымать компьютеры.

«Я уверен, что трансляции НБА на национальном телевидении Китая будут восстановлены в какой-то момент в будущем. Мы не давим на китайцев. Это решение вне нашего контроля. У нас налажены отношения с Китаем уже 40 лет, начиная с 1979 года, когда там играли «Вашингтон Буллетс». У меня есть данные, по которым можно сказать, что в Китае по-прежнему существует огромный интерес к НБА. Я убеждён, что довольно скоро всё вернется к нормальной жизни, но не могу точно сказать, когда восстановят трансляции на гостелевидении. У нас в течение долгого времени были открыты линии связи с китайскими коллегами. Существует взаимный интерес в возвращении к нормальным отношениям. Многие китайские журналисты и наши партнеры из этой страны не смогли посетить Матч звёзд в Чикаго из-за ограничений на поездки, но здесь есть много китайских журналистов, которые работают в Соединенных Штатах и освещают Звёздный уик-энд НБА.



Как я реагирую на информацию о потерях в размере миллиардов долларов? Эти данные не поступали из источников лиги. Сумма значительно меньше. Я думаю, что величина потерь будет исчисляться сотнями миллионов долларов. Возможно, 400 миллионов долларов, может меньше. Это существенно. Я не хочу убегать от проблемы. В течение некоторого времени НБА вообще не транслировали в Китае. Это привело к тому, что многие деловые партнеры почувствовали, что неуместно поддерживать постоянные отношения с нами. Это не то положение, в котором хочется вести бизнес. Но потери гораздо ниже, чем многомиллиардные суммы, которые упоминаются в СМИ», — сказал Сильвер.

«Американцы пресмыкаются перед коммунистической диктатурой? НБА, это позор!» В США возмущены тем, что ради китайских миллиардов баскетболисты и тренеры готовы поступиться любыми принципами.

В пятницу New York Times выпустил статью, в которой рассказал о текущем положении дел в конфликте. В Китае трансляции матчей НБА стали доступны на потоковой платформе Tencent. После первоначального запрета здесь уже можно посмотреть до 3 матчей в день. Государственное телевидение Китая всё ещё не показывает игры лиги, хотя и в этом направлении есть некоторый оптимизм. Кроме того, Сильвер рассказал, что НБА поддерживает контакт с различными организациями здравоохранения, чтобы поддерживать контроль над вспышкой коронавируса. Это ещё один шаг к примирению.



В лиге есть ряд высоких функционеров, которые считают, что Государственная телевизионная сеть Китая (CCTV) вскоре начнет транслировать много матчей. Джо Цай, соучредитель китайского конгломерата Alibaba и владелец «Бруклин Нетс», недавно в интервью Bloomberg заявил: «Как только восстановят трансляции, всё вернется на свои места».



Яо Мин, бывшая звезда «Рокетс» и председатель Китайской баскетбольной ассоциации, изначально получил от Сильвера характеристику «чрезвычайно горячего» из-за всей конфликтной ситуации. Тем не мене Мин приезжал в США в прошлом месяце на похороны скончавшегося экс-комиссара НБА Дэвида Стерна. На прошлой неделе генеральный консул Китая Хуан Пин на пресс-конференции в Нью-Йорке поблагодарил лигу за пожертвование 1,4 миллиона долларов на нужды провинции Хубэй, которая является центром коронавируса. Несколько команд НБА отметили китайский Новый год специальными акциями на своих аренах.

Отражение американского лицемерия. Почему там всё просто так, кроме денег В конфликте НБА и Китая Харден мгновенно переобулся. Осталось только обвинить во всём русских хакеров.

Протесты в Гонконге остаются болезненной темой для руководства Китая, что и доказала реакция на твит Мори. Как бы то ни было доцент кафедры азиатских исследований в Джорджтаунском университете Кристен Луни считает, что Китай в дальнейшем может вести себя так, будто ничего не произошло.



«Китайцы делают так время от времени. Для них это тоже большой бизнес — развивать бренд НБА в Китае. Сотни миллионов людей смотрят баскетбол в Китае. Я знаю, что они недовольны отсутствием доступа к трансляциям. Хотя сомневаюсь, что существенные изменения произойдут в течение этого сезона, если только правительство не решит, что возвращение НБА станет хорошим способом отвлечения от кризиса в здравоохранении», — заявила Луни.

НБА действительно много теряет на рынке Поднебесной. С 2004 года НБА провела в Китае 28 игр. Звездные игроки путешествуют в эту страну каждый год для проведения рекламных туров. Продажа обувив Китае является основным источником дохода для крупных брендов. В Поднебесной с населением 1,4 миллиарда человек гораздо больше поклонников баскетбола, чем в США с населением 330 миллионов.

Китай должен срочно уступить США. Иначе он может повторить судьбу России Шантаж деньгами может не пройти. У американцев есть мощный аргумент.

Потолок зарплат НБА в этом сезоне равен $ 109,1 млн. Рост примерно на $ 6 млн в следующем сезоне показывает, что лига вполне успешно справилась с кризисом. Хотя доход от китайского рынка всё равно чрезвычайно важен. У Сильвера есть уверенность в том, что скоро всё уладится. Со стороны китайцев тоже видны признаки желания сбавить напряженность.