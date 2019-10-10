Отражение американского лицемерия. Почему там всё просто так, кроме денег

В современном мире социальные сети стали не только способом коммуникации и заработка, но ещё и невероятно опасным инструментом. Генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори высказал в «Твиттере» свою позицию о протестующих в Гонконге, которая противоречит политике первых лиц КНР. Китай уже не раз демонстрировал готовность отстаивать свои принципы и бороться за уважение на международной арене. Великое азиатское государство решило нанести удар по самому больному месту для американцев – по их кошелькам.
Сначала поклонники НБА из Поднебесной выразили недовольство по поводу мнения Дэрила Мори, затем ассоциация баскетбола КНР прекратила сотрудничество с «Хьюстоном» и отменила матч фарм-клуба «Рокетс». Затем государственный канал Tencent приостановил показ предсезонных поединков лиги, а с китайской версии сайта Nike была удалена атрибутика уже упомянутой франшизы из Техаса.
Суммарно НБА может потерять более $ 4 млрд из-за возникших проблем в отношениях между лигой и КНР, ставших следствием одного действия Дэрила Мори в «Твиттере». В качестве дипломата, пытающегося сблизить позиции сторон, выступает Адам Сильвер. Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации, разумеется, мечтает восстановить прежний уровень доверия с Китаем, но сам Сильвер придерживается «демократических» взглядов, что усугубляет ситуацию.
В апреле 2014 года вся НБА и даже многие политики обрушились с критикой на Дональда Стерлинга (владевшего тогда «Лос-Анджелес Клипперс»), который в частном разговоре с супругой сделал расистские высказывания. Дело дошло до того, что Стерлинга вынудили продать клуб и пожизненно запретили иметь отношение к баскетболу. Такова свобода слова в США.
Зато в случае с Дэрилом Мори комиссар НБА заявляет о праве пока ещё генерального менеджера «Хьюстона» выражать свои мысли. Если Адам Сильвер никогда не скрывал своих взглядов по поводу различных вопросов, то настоящим лицемером выставил себя лидер и главная звезда «Рокетс».
На ранней стадии конфликта Джеймс Харден сразу понял, что пахнет жареным и постарался исправиться за осечку своего генерального менеджера.
«Мы приносим извинения. Вы знаете, что мы любим Китай. Мы с Расселлом Уэстбруком приезжаем сюда один или два раза в год. Китай демонстрирует по отношению к нам свою любовь. Мы ценим фанатов, любим всё, что связано с этим, и признательны поддержке, оказываемой нам и как личностям, и как всей организации», – заявил Харден.
До произошедшего конфликта «Рокетс» считались второй по популярности франшизой НБА в Китае после «Лейкерс». Легендарный Яо Мин в своё время подарил лиге многомиллионную фан-базу. Разумеется, огромное количество поклонников баскетбола из КНР выбрали именно «Хьюстон» в качестве любимого клуба, поэтому извинения Хардена прозвучали вполне логично. Вот только насколько искренними были слова Бороды?
После того как Адам Сильвер поддержал Дэрила Мори в его праве выражать свои мысли, Харден мгновенно сообразил, куда дует ветер.
«У нас у всех есть свобода слова, таков мир, в котором мы живём. Каждый должен иметь возможность выражать свои чувства и мысли. Очевидно, люди воспринимают информацию по-разному, такова жизнь. Здесь я на стороне Адама Сильвера», — сказал лидер «Рокетс».
Джеймс Харден – это лицо франшизы «Хьюстон Рокетс», один из топ-5 игроков НБА и чуть ли не главный представитель лиги в Китае. Однако зачем Бородач сделал второе заявление, которое не только по факту перечёркивает первое, но ещё и дополнительно подливает масла в огонь? Правда заключается в стремлении медийных личностей находиться в общем тренде.
Например, в НБА баскетболисты и тренеры постоянно критикуют Трампа. Конечно, есть те, кто отмалчивается, но общее настроение очевидно: заявляй, что действующий президент США расист, и тогда тебя поддержат соответствующие СМИ и коллеги по цеху.
В конфликте из-за действий Дэрила Мори лидер «Рокетс» изначально подумал о необходимости исправить чужую ошибку, ведь на кону большие деньги. Зато, как только увидел высказывание комиссара лиги, так сразу же переобулся. Джеймс Харден гениальный баскетболист, но его человеческие качества вызывают вопросы.
В различных СМИ уже ходят слухи о том, что некоторые клубы НБА готовятся к падению потолка зарплат в будущем. Впрочем, ради сохранения миллиардных контрактов лига сделает всё возможное и невозможное. В крайнем случае можно сказать, что «твиттер» Дэрила Мори взломали русские хакеры и добавить фирменное highly likely.
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