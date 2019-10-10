В конфликте НБА и Китая Харден мгновенно переобулся. Осталось только обвинить во всём русских хакеров.

Отражение американского лицемерия. Почему там всё просто так, кроме денег

В современном мире социальные сети стали не только способом коммуникации и заработка, но ещё и невероятно опасным инструментом. Генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори высказал в «Твиттере» свою позицию о протестующих в Гонконге, которая противоречит политике первых лиц КНР. Китай уже не раз демонстрировал готовность отстаивать свои принципы и бороться за уважение на международной арене. Великое азиатское государство решило нанести удар по самому больному месту для американцев – по их кошелькам.

Сначала поклонники НБА из Поднебесной выразили недовольство по поводу мнения Дэрила Мори, затем ассоциация баскетбола КНР прекратила сотрудничество с «Хьюстоном» и отменила матч фарм-клуба «Рокетс». Затем государственный канал Tencent приостановил показ предсезонных поединков лиги, а с китайской версии сайта Nike была удалена атрибутика уже упомянутой франшизы из Техаса.

Клуб НБА потерял китайские миллиарды. Всё из-за записи в соцсети «Рокетс» были самой популярной командой в Поднебесной, но менеджер поссорил клуб со всем Китаем.

Суммарно НБА может потерять более $ 4 млрд из-за возникших проблем в отношениях между лигой и КНР, ставших следствием одного действия Дэрила Мори в «Твиттере». В качестве дипломата, пытающегося сблизить позиции сторон, выступает Адам Сильвер. Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации, разумеется, мечтает восстановить прежний уровень доверия с Китаем, но сам Сильвер придерживается «демократических» взглядов, что усугубляет ситуацию.

В апреле 2014 года вся НБА и даже многие политики обрушились с критикой на Дональда Стерлинга (владевшего тогда «Лос-Анджелес Клипперс»), который в частном разговоре с супругой сделал расистские высказывания. Дело дошло до того, что Стерлинга вынудили продать клуб и пожизненно запретили иметь отношение к баскетболу. Такова свобода слова в США.

Зато в случае с Дэрилом Мори комиссар НБА заявляет о праве пока ещё генерального менеджера «Хьюстона» выражать свои мысли. Если Адам Сильвер никогда не скрывал своих взглядов по поводу различных вопросов, то настоящим лицемером выставил себя лидер и главная звезда «Рокетс».

В Китае обиделись на США. И запретили показывать баскетбол Несколько неосторожных высказываний представителей НБА превратились в международный скандал, завязанный на миллиардах долларов.

На ранней стадии конфликта Джеймс Харден сразу понял, что пахнет жареным и постарался исправиться за осечку своего генерального менеджера.

«Мы приносим извинения. Вы знаете, что мы любим Китай. Мы с Расселлом Уэстбруком приезжаем сюда один или два раза в год. Китай демонстрирует по отношению к нам свою любовь. Мы ценим фанатов, любим всё, что связано с этим, и признательны поддержке, оказываемой нам и как личностям, и как всей организации», – заявил Харден.

До произошедшего конфликта «Рокетс» считались второй по популярности франшизой НБА в Китае после «Лейкерс». Легендарный Яо Мин в своё время подарил лиге многомиллионную фан-базу. Разумеется, огромное количество поклонников баскетбола из КНР выбрали именно «Хьюстон» в качестве любимого клуба, поэтому извинения Хардена прозвучали вполне логично. Вот только насколько искренними были слова Бороды?

После того как Адам Сильвер поддержал Дэрила Мори в его праве выражать свои мысли, Харден мгновенно сообразил, куда дует ветер.

Китайцы стирают «Рокетс» с лица Земли. Поздно что-то менять? Оскорблённые китайцы уничтожают все воспоминания о «Хьюстоне».

«У нас у всех есть свобода слова, таков мир, в котором мы живём. Каждый должен иметь возможность выражать свои чувства и мысли. Очевидно, люди воспринимают информацию по-разному, такова жизнь. Здесь я на стороне Адама Сильвера», — сказал лидер «Рокетс».

Джеймс Харден – это лицо франшизы «Хьюстон Рокетс», один из топ-5 игроков НБА и чуть ли не главный представитель лиги в Китае. Однако зачем Бородач сделал второе заявление, которое не только по факту перечёркивает первое, но ещё и дополнительно подливает масла в огонь? Правда заключается в стремлении медийных личностей находиться в общем тренде.

Например, в НБА баскетболисты и тренеры постоянно критикуют Трампа. Конечно, есть те, кто отмалчивается, но общее настроение очевидно: заявляй, что действующий президент США расист, и тогда тебя поддержат соответствующие СМИ и коллеги по цеху.

В конфликте из-за действий Дэрила Мори лидер «Рокетс» изначально подумал о необходимости исправить чужую ошибку, ведь на кону большие деньги. Зато, как только увидел высказывание комиссара лиги, так сразу же переобулся. Джеймс Харден гениальный баскетболист, но его человеческие качества вызывают вопросы.

«Американцы пресмыкаются перед коммунистической диктатурой? НБА, это позор!» В США возмущены тем, что ради китайских миллиардов баскетболисты и тренеры готовы поступиться любыми принципами.

В различных СМИ уже ходят слухи о том, что некоторые клубы НБА готовятся к падению потолка зарплат в будущем. Впрочем, ради сохранения миллиардных контрактов лига сделает всё возможное и невозможное. В крайнем случае можно сказать, что «твиттер» Дэрила Мори взломали русские хакеры и добавить фирменное highly likely.