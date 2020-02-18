ФИБА заставляет Россию играть вторым составом. Нас разменяли в конфликте с Евролигой

Сборная России приступила к тренировкам в преддверии отборочных матчей Евробаскета-2021 с Италией (20 февраля в Неаполе) и Северной Македонией (23 февраля в Перми). Помимо привычных трудностей в виде недоступности большого количества игроков из клубов Евролиги, тренерский штаб национальной команды столкнулся с дополнительными непредвиденными кадровыми проблемами.
Защитник ЦСКА Михаил Кулагин получил повреждение в последнем матче Единой лиги ВТБ с «Калевом», а центровой «Автодора» Артём Забелин травмировался на разминке перед игрой с «Зенитом» и пропустил Матч звёзд Единой лиги ВТБ.
В распоряжении главного тренера Сергея Базаревича есть следующие 16 игроков:
Ни одного представителя Евролиги в составе сборной нет. Виной всему календарь, по которому квалификация Евробаскета проходит в один день с играми сильнейшего клубного турнира Старого Света. ФИБА и Евролига до сих пор так и не заключили мировую. 20-го февраля сборная играет в гостях против Италии. В этот же день «Зенит» принимает «Альбу», а «Химки» гостят у «Милана». Логично, что рассчитывать на представителей этих клубов нельзя. Особенно это касается «Химок». Сергей Карасёв травмирован, но Алексей Швед и Вячеслав Зайцев нужны клубу на важнейший матч сезона. Именную такую характеристику вполне заслуживает противостояние с «Миланом», с чем согласен и главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис.
«Я бы сказал, что это самая важная игра. В случае победы на выезде мы занимаем хорошую промежуточную позицию. Календарь дальше у нас будет неплохой. Если мы сможем добиться результата, эта победа на данный момент будет самой важной в сезоне. В общем, это ключевой матч в борьбе за плей-офф. Сейчас всё пойдёт либо в одну, либо в другую сторону», — цитирует Куртинайтиса «Матч ТВ».
ЦСКА играет в гостях с «Црвеной Звездой» 21 февраля. «Армейцы» были готовы отпустить в сборную Михаила Кулагина, но он в последний момент угодил в лазарет. Также травмирован Андрей Воронцевич. Никита Курбанов, Семён Антонов и Джоэл Боломбой нужны главному тренеру ЦСКА Димитрису Итудису для формирования полноценной ротации. Есть надежда, что на вторую игру с Северной Македонией будет доступен Андрей Зубков из «Зенита».
В общем, конфликт ФИБА и Евролиги здорово повлиял на интересы сборных. Это было заметно ещё по квалификации Кубка мира — 2019. Сильнейшие национальные команды не могут рассчитывать на помощь игроков Евролиги, не говоря уже о представителях НБА. Ни одна из сторон не собирается уступать. Позиция Евролиги вполне понятна — в календаре просто нет места для окон на матчи сборных. Особенно когда количество участников увеличили до 18, а количество туров в регулярном чемпионате теперь составляет 34, а не 30. ФИБА же продолжает гнуть свою линию, не желая прогибаться перед Евролигой. По сути это умышленное нанесение вреда самим себе. ФИБА вполне могла бы вернуться к старому формату, когда отбор на крупные международные турниры проводится в конце лета и в начале осени. Но подобного развития событий не предвидится.
Стоит отметить, что конфликтные отношения у ФИБА только с Евролигой. НБА это не касается. ФИБА не выступает с обвинениями в адрес НБА, не критикует их календарь, не требует отправлять игроков в сборные по ходу сезона. На Евролигу же рушится шквал обвинений на постоянной основе. Истоки этого конфликта уходят в начало XXI столетия. До лета 2000 года Евролига проводилась под эгидой ФИБА и называлась Кубок европейских чемпионов. В результате финансового конфликта в сезоне-2000/2001 стартовали два независимых соревнования — Суперлига ФИБА и Евролига УЛЕБ.
В дальнейшем напряжённость не утихала. ФИБА несколько раз меняла названия проводимых под своей эгидой турниров (Евролига ФИБА, Кубок Европы и т. д.). Евролига УЛЕБ оставалась неизменной, более престижной и коммерчески успешной. С сезона-2008/2009 ФИБА и УЛЕБ пришли к соглашению. Теперь главный турнир как и раньше именуется Евролига. Второй по рангу турнир (бывший Кубок УЛЕБ) — Еврокубок. Третий (бывшая Евролига ФИБА) — Кубок Вызова (Еврочеллендж), в последствии мутировавший в Лигу чемпионов ФИБА. Есть ещё и четвертый по рангу турнир Кубок Европы ФИБА. Его уровень совсем низкий. Например, испанские клубы в этом сезоне вообще в нём не участвуют, зато есть представители Дании, Румынии, Финляндии и других стран, где клубный баскетбол далеко не на топовом уровне.
ФИБА и Евролига УЛЕБ пришли к соглашению в 2008 году, но это лишь позволило сложить четкую иерархию клубных турниров Европы. Конфликт между организациями даже близко не утих. Если говорить прямо, турниры ФИБА откровенно второсортные и менее коммерчески привлекательные, чем Евролига и Еврокубок. Потуги сделать из Лиги чемпионов что-то стоящее не увенчались успехом. Этот турнир заметно слабее Еврокубка и на порядок уступает Евролиге.
ФИБА придумала способ заявить о себе, когда ввела систему квалификации Кубка мира — 2019 по ходу клубного сезона. Формально это нововведение объяснили предоставлением возможности болельщиками наблюдать домашние матчи своей национальной команды круглый год, а не в очень редкие моменты, как было раньше. Также на красивых графиках было посчитано, что это увеличит охват аудитории, вырастет коммерческая составляющая и так далее. На самом деле ФИБА просто хотела пойти наперекор Евролиге, которую теперь можно обвинить в умышленном нанесении вреда международному баскетболу.
ФИБА специально поставила отборочные матчи сборных в один день с турами Евролиги, осознавая, что никто из топ-клубов Европы своих ключевых игроков не отпустит. ФИБА понимала, что Евролига не будет менять свой календарь по их первой прихоти. Евролига, как и НБА, с позиции более успешной организации не должна подстраиваться под ФИБА.
Кто от этого больше всего страдает? Во-первых, болельщики, в интересах которых ФИБА якобы изменила систему квалификации. Не очень интересно смотреть за противостоянием каких-то экспериментальных составов сборных. Большая часть этих игроков в основной стадии Кубка мира и Евробаскета не сыграет. Во-вторых, сильные сборные недосчитываются лучших баскетболистов. Например, Хорватия не смогла отобраться на Кубок мира в Китае во многом из-за календаря ФИБА.
Хотя конкретно на квалификации Евробаскета-2021 это не должно сильно сказаться. В основную стадию турнира проходят 3 из 4 команд. В каждой группе есть минимум один явный андердог (в группе сборной России это Северная Македония), которого спокойно можно обыграть даже не оптимальным составом. Проходить квалификацию с первого или третьего места в группе — не столь важно.
Италия получает путёвку на Евробаскет-2021 как хозяин турнира, так что лишь формально участвует в квалификации. Главный тренер итальянцев Мео Сакетти на первые игры квалификации против России и Эстонии вызвал следующих игроков:
Есть несколько представителей Еврокубка из «Виртуса», «Тренто» и «Венеции», но в целом состав итальянцев — крайне экспериментальный. Есть и игроки низших дивизионов чемпионата Италии, а также 16-летний молодой талант из «Реала» Спаньоло, которого наверняка вызывают не для реальной помощи на площадке, а для простого факта заигрывания в составе сборной, чтобы на него не покусились Испания или другие страны.
У России есть внушительный десант из Еврокубка в лице Фридзона, Кулагина, Ивлева и Клименко. Фридон и Кулагин — лидеры команды, которые на бумаге превосходят по таланту и опыту любого игрока итальянцев. Бабурин, Антипов, Григорьев, Стребков — качественные ролевики. Обыграть этот состав итальянцев вполне реально даже в гостях.
Квалификация Евробаскета не должна стать проблемой для сборной России. С другой стороны, команда Сергея Базаревича (как и большая часть европейских сборных) остается заложником абсурдной ситуации, которая возникла из-за конфликта ФИБА и Евролиги. Вряд ли противостояние этих организаций как-то разрешится в ближайшие годы. Евролига просто не будет идти на поводу более слабой во всех отношениях ФИБА. ФИБА тоже не может просто так сдать назад, поскольку это признание собственного поражения и бессмысленности относительно недавно введенной новой системы квалификации. Пора привыкать к тому, что сборные в квалификационных турнирах Кубка мира и Евробаскета будут играть очень странным составом.
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