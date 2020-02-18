ФИБА заставляет Россию играть вторым составом. Нас разменяли в конфликте с Евролигой

Сборная России приступила к тренировкам в преддверии отборочных матчей Евробаскета-2021 с Италией (20 февраля в Неаполе) и Северной Македонией (23 февраля в Перми). Помимо привычных трудностей в виде недоступности большого количества игроков из клубов Евролиги, тренерский штаб национальной команды столкнулся с дополнительными непредвиденными кадровыми проблемами.

Защитник ЦСКА Михаил Кулагин получил повреждение в последнем матче Единой лиги ВТБ с «Калевом», а центровой «Автодора» Артём Забелин травмировался на разминке перед игрой с «Зенитом» и пропустил Матч звёзд Единой лиги ВТБ.



В распоряжении главного тренера Сергея Базаревича есть следующие 16 игроков:

Базаревич прокомментировал выбор игроков на отборочные матчи Евробаскета

Ни одного представителя Евролиги в составе сборной нет. Виной всему календарь, по которому квалификация Евробаскета проходит в один день с играми сильнейшего клубного турнира Старого Света. ФИБА и Евролига до сих пор так и не заключили мировую. 20-го февраля сборная играет в гостях против Италии. В этот же день «Зенит» принимает «Альбу», а «Химки» гостят у «Милана». Логично, что рассчитывать на представителей этих клубов нельзя. Особенно это касается «Химок». Сергей Карасёв травмирован, но Алексей Швед и Вячеслав Зайцев нужны клубу на важнейший матч сезона. Именную такую характеристику вполне заслуживает противостояние с «Миланом», с чем согласен и главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис.

В сборной России снова недобор. Но проблем с Македонией быть не должно На первом этапе отбора к Евробаскету-2021 Базаревичу придётся обойтись без игроков Евролиги. В Италии будет непросто.

«Я бы сказал, что это самая важная игра. В случае победы на выезде мы занимаем хорошую промежуточную позицию. Календарь дальше у нас будет неплохой. Если мы сможем добиться результата, эта победа на данный момент будет самой важной в сезоне. В общем, это ключевой матч в борьбе за плей-офф. Сейчас всё пойдёт либо в одну, либо в другую сторону», — цитирует Куртинайтиса «Матч ТВ».



ЦСКА играет в гостях с «Црвеной Звездой» 21 февраля. «Армейцы» были готовы отпустить в сборную Михаила Кулагина, но он в последний момент угодил в лазарет. Также травмирован Андрей Воронцевич. Никита Курбанов, Семён Антонов и Джоэл Боломбой нужны главному тренеру ЦСКА Димитрису Итудису для формирования полноценной ротации. Есть надежда, что на вторую игру с Северной Македонией будет доступен Андрей Зубков из «Зенита».

В общем, конфликт ФИБА и Евролиги здорово повлиял на интересы сборных. Это было заметно ещё по квалификации Кубка мира — 2019. Сильнейшие национальные команды не могут рассчитывать на помощь игроков Евролиги, не говоря уже о представителях НБА. Ни одна из сторон не собирается уступать. Позиция Евролиги вполне понятна — в календаре просто нет места для окон на матчи сборных. Особенно когда количество участников увеличили до 18, а количество туров в регулярном чемпионате теперь составляет 34, а не 30. ФИБА же продолжает гнуть свою линию, не желая прогибаться перед Евролигой. По сути это умышленное нанесение вреда самим себе. ФИБА вполне могла бы вернуться к старому формату, когда отбор на крупные международные турниры проводится в конце лета и в начале осени. Но подобного развития событий не предвидится.

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Стоит отметить, что конфликтные отношения у ФИБА только с Евролигой. НБА это не касается. ФИБА не выступает с обвинениями в адрес НБА, не критикует их календарь, не требует отправлять игроков в сборные по ходу сезона. На Евролигу же рушится шквал обвинений на постоянной основе. Истоки этого конфликта уходят в начало XXI столетия. До лета 2000 года Евролига проводилась под эгидой ФИБА и называлась Кубок европейских чемпионов. В результате финансового конфликта в сезоне-2000/2001 стартовали два независимых соревнования — Суперлига ФИБА и Евролига УЛЕБ.

В дальнейшем напряжённость не утихала. ФИБА несколько раз меняла названия проводимых под своей эгидой турниров (Евролига ФИБА, Кубок Европы и т. д.). Евролига УЛЕБ оставалась неизменной, более престижной и коммерчески успешной. С сезона-2008/2009 ФИБА и УЛЕБ пришли к соглашению. Теперь главный турнир как и раньше именуется Евролига. Второй по рангу турнир (бывший Кубок УЛЕБ) — Еврокубок. Третий (бывшая Евролига ФИБА) — Кубок Вызова (Еврочеллендж), в последствии мутировавший в Лигу чемпионов ФИБА. Есть ещё и четвертый по рангу турнир Кубок Европы ФИБА. Его уровень совсем низкий. Например, испанские клубы в этом сезоне вообще в нём не участвуют, зато есть представители Дании, Румынии, Финляндии и других стран, где клубный баскетбол далеко не на топовом уровне.

ФИБА и Евролига УЛЕБ пришли к соглашению в 2008 году, но это лишь позволило сложить четкую иерархию клубных турниров Европы. Конфликт между организациями даже близко не утих. Если говорить прямо, турниры ФИБА откровенно второсортные и менее коммерчески привлекательные, чем Евролига и Еврокубок. Потуги сделать из Лиги чемпионов что-то стоящее не увенчались успехом. Этот турнир заметно слабее Еврокубка и на порядок уступает Евролиге.

ФИБА придумала способ заявить о себе, когда ввела систему квалификации Кубка мира — 2019 по ходу клубного сезона. Формально это нововведение объяснили предоставлением возможности болельщиками наблюдать домашние матчи своей национальной команды круглый год, а не в очень редкие моменты, как было раньше. Также на красивых графиках было посчитано, что это увеличит охват аудитории, вырастет коммерческая составляющая и так далее. На самом деле ФИБА просто хотела пойти наперекор Евролиге, которую теперь можно обвинить в умышленном нанесении вреда международному баскетболу.

ФИБА специально поставила отборочные матчи сборных в один день с турами Евролиги, осознавая, что никто из топ-клубов Европы своих ключевых игроков не отпустит. ФИБА понимала, что Евролига не будет менять свой календарь по их первой прихоти. Евролига, как и НБА, с позиции более успешной организации не должна подстраиваться под ФИБА.

Кто от этого больше всего страдает? Во-первых, болельщики, в интересах которых ФИБА якобы изменила систему квалификации. Не очень интересно смотреть за противостоянием каких-то экспериментальных составов сборных. Большая часть этих игроков в основной стадии Кубка мира и Евробаскета не сыграет. Во-вторых, сильные сборные недосчитываются лучших баскетболистов. Например, Хорватия не смогла отобраться на Кубок мира в Китае во многом из-за календаря ФИБА.

Хотя конкретно на квалификации Евробаскета-2021 это не должно сильно сказаться. В основную стадию турнира проходят 3 из 4 команд. В каждой группе есть минимум один явный андердог (в группе сборной России это Северная Македония), которого спокойно можно обыграть даже не оптимальным составом. Проходить квалификацию с первого или третьего места в группе — не столь важно.



Италия получает путёвку на Евробаскет-2021 как хозяин турнира, так что лишь формально участвует в квалификации. Главный тренер итальянцев Мео Сакетти на первые игры квалификации против России и Эстонии вызвал следующих игроков:

Никола Акеле («Кремона»), Филиппо Балди Росси («Виртус»), Джордано Бортолани («Бьелла»), Франческо Кандуцци («Верона»), Андреа Де Николао («Венеция»), Симоне Фонтеккио («Реджана»), Андреа Меццанотте («Тренто»), Андреа Пеккиа («Канту»), Джампаоло Риччи («Виртус»), Микеле Руззье («Кремона»), Маттео Спаньоло («Реал»), Марко Списсу («Динамо Сассари»), Амедео Тесситори («Тревизо»), Стефано Тонут («Венеция»), Леонардо Тоте («Пезаро»), Микеле Витали («Динамо Сассари»).

Есть несколько представителей Еврокубка из «Виртуса», «Тренто» и «Венеции», но в целом состав итальянцев — крайне экспериментальный. Есть и игроки низших дивизионов чемпионата Италии, а также 16-летний молодой талант из «Реала» Спаньоло, которого наверняка вызывают не для реальной помощи на площадке, а для простого факта заигрывания в составе сборной, чтобы на него не покусились Испания или другие страны.

У России есть внушительный десант из Еврокубка в лице Фридзона, Кулагина, Ивлева и Клименко. Фридон и Кулагин — лидеры команды, которые на бумаге превосходят по таланту и опыту любого игрока итальянцев. Бабурин, Антипов, Григорьев, Стребков — качественные ролевики. Обыграть этот состав итальянцев вполне реально даже в гостях.



Квалификация Евробаскета не должна стать проблемой для сборной России. С другой стороны, команда Сергея Базаревича (как и большая часть европейских сборных) остается заложником абсурдной ситуации, которая возникла из-за конфликта ФИБА и Евролиги. Вряд ли противостояние этих организаций как-то разрешится в ближайшие годы. Евролига просто не будет идти на поводу более слабой во всех отношениях ФИБА. ФИБА тоже не может просто так сдать назад, поскольку это признание собственного поражения и бессмысленности относительно недавно введенной новой системы квалификации. Пора привыкать к тому, что сборные в квалификационных турнирах Кубка мира и Евробаскета будут играть очень странным составом.