Утончённая и талантливая. Лера — звезда студенческого баскетбола

Быть баскетболистом можно и после окончания профессиональной карьеры. Однажды войдя в вашу жизнь, он никогда уже из неё не уйдёт. Эту мысль полностью подтверждает Валерия Пономаренко. Девушка родилась в 1998 году в Ростове-на-Дону и подавала большие надежды. В 2008 году она начала заниматься баскетболом, а в 2012-м её заметили в Видном, куда Валерия и переехала жить.
В составе «Спарты энд К» Пономаренко стала трёхкратной чемпионкой России среди девушек 1998 года рождения, обладательницей Кубка европейских чемпионов среди игроков не старше 14 лет, двукратным серебряным медалистом первенства ДЮБЛ. Вместе с ней, к примеру, в составе подмосковной команды были Ксения Левченко и Камилла Огун.
В составе «Спарты» в какой-то момент баскетбольный рост замедлился, и выход был найден в возвращении в Ростов-на-Дону, где местная женская команда давно в лидерах второй по силе женской лиги России. В сезоне-2015/2016 Пономаренко провела за ростовскую команду ДЮБЛ пять матчей, в которых всегда выходила в стартовой пятёрке. В среднем она проводила на паркете 27 минут, набирала 10 очков и 5 подборов.
После этого, правда, она снова вернулась в Видное, но последний матч в качестве профессионального игрока провела дома. В игре Кубка России против «Вологды» Валерия набрала 11 очков и 5 подборов.
Но с баскетболом Пономаренко не закончила.
Спортсменка продолжает играть в студенческой лиге за МГАФК и делает это успешно. Она даже была выбрана лицом Матча звёзд. Об этом общественность узнала из её «инстаграма», который насчитывает почти 10 тысяч подписчиков.
И да, он очень горячий.
Валерия на хорошем счету и пусть и не играет среди профи, но в расширенном списке студенческой сборной России она, к примеру, была.
И помогала своей команде побеждать в лиге.
Но большинство фотографий в её профиле с пляжа и с фотосессий. От некоторых порой просто невозможно оторваться.
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