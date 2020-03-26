Утончённая и талантливая. Лера — звезда студенческого баскетбола

Быть баскетболистом можно и после окончания профессиональной карьеры. Однажды войдя в вашу жизнь, он никогда уже из неё не уйдёт. Эту мысль полностью подтверждает Валерия Пономаренко. Девушка родилась в 1998 году в Ростове-на-Дону и подавала большие надежды. В 2008 году она начала заниматься баскетболом, а в 2012-м её заметили в Видном, куда Валерия и переехала жить.

В составе «Спарты энд К» Пономаренко стала трёхкратной чемпионкой России среди девушек 1998 года рождения, обладательницей Кубка европейских чемпионов среди игроков не старше 14 лет, двукратным серебряным медалистом первенства ДЮБЛ. Вместе с ней, к примеру, в составе подмосковной команды были Ксения Левченко и Камилла Огун.

В составе «Спарты» в какой-то момент баскетбольный рост замедлился, и выход был найден в возвращении в Ростов-на-Дону, где местная женская команда давно в лидерах второй по силе женской лиги России. В сезоне-2015/2016 Пономаренко провела за ростовскую команду ДЮБЛ пять матчей, в которых всегда выходила в стартовой пятёрке. В среднем она проводила на паркете 27 минут, набирала 10 очков и 5 подборов.

Ксения примерила испанскую форму и тут же получила вызов в сборную России по баскетболу Форвард национальной дружины и оренбургской «Надежды» ломает стереотипы и освещает всё вокруг себя лучами добра.

После этого, правда, она снова вернулась в Видное, но последний матч в качестве профессионального игрока провела дома. В игре Кубка России против «Вологды» Валерия набрала 11 очков и 5 подборов.



Но с баскетболом Пономаренко не закончила.

Вперёд в будущее. Камилла Огун поведёт Россию к «золоту» Европы В 20 лет она лидер «молодёжки», заиграна за основную сборную, имеет персональный спонсорский контракт, а «Инстаграм» Камиллы — просто огонь.

Спортсменка продолжает играть в студенческой лиге за МГАФК и делает это успешно. Она даже была выбрана лицом Матча звёзд. Об этом общественность узнала из её «инстаграма», который насчитывает почти 10 тысяч подписчиков.

И да, он очень горячий.

Валерия на хорошем счету и пусть и не играет среди профи, но в расширенном списке студенческой сборной России она, к примеру, была.

И помогала своей команде побеждать в лиге.

Но большинство фотографий в её профиле с пляжа и с фотосессий. От некоторых порой просто невозможно оторваться.

Песок, море, улыбки и баскетбол. Даша прекрасна и на паркете, и за его пределами Вы не сможете пройти мимо «инстаграма» защитника сборной России и просто красавицы Дарьи Колосовской.