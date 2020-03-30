3 секунды, за которые Белов отнял золото Олимпиады у непобедимой сборной США

Главным героем одного из самых ярких эпизодов в истории отечественного спорта стал Александр Белов. Воспитанник ленинградского баскетбола принял под щитом сборной США передачу, которую направил ему Иван Едешко через всю площадку. Александр проявил невероятное терпение, устроив сопернику «день авиации», и отправил мяч в открытое кольцо. Случилось это в финале Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене, когда до сирены оставалось три секунды, а советская сборная уступала американцам с разницей в одно очко. Непобедимые ранее американцы были повержены. Баскетбольная сборная СССР впервые в истории завоевала золотые медали Олимпиады.

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Александр Белов страдал редким заболеванием – саркомой сердца. К сожалению, выяснилось это слишком поздно. 3 октября 1978 года Александр ушёл из жизни. Было ему всего 26 лет.



«Очень редкое заболевание сердца, чуть ли не врождённое. Как говорят врачи, если бы не баскетбол, он умер бы раньше. У него была всё-таки быстрая усталость. Все даже посмеивались над Кондрашиным, как он использовал Белова в игре. Например, команда получила право на спорный мяч. Кондрашин выпускал Сашку, Сашка выигрывал мяч, и тут же его меняли обратно. Некоторые считали, что это причуда Кондрашина. Нет, это было осознанное действие», — утверждает тренер сборной СССР 1972 года Сергей Башкин.

Все почитают Белова из-за победного попадания в финале Олимпиады. Однако сам Александр признавать себя героем отказывался. Напротив, он корил себя за ошибку — незадолго до финальной сирены именно неточный пас Александра привёл к результативной атаке сборной США. Соперники вырвались вперёд на одно очко, что поставило команду СССР в непростую ситуацию.

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«Многие считают меня героем матча, но это не так. Я всего лишь исправил ошибку, которую допустил за восемь секунд до конца игры. А настоящим героем можно назвать Сергея Белова: из 50 очков, которая забила вся команда, он набрал 20», — отмечал Александр Белов.



В любом случае лучше всего запоминается решающий момент. Белов исправился за потерю, набрал решающие очки, подарил советской сборной историческое золото и прервал доминирование американцев на Олимпиаде. Да, в составе сборной США тогда не играли баскетболисты НБА, но ценность победы от этого меньше не стала.

Карьера Александра Белова не была долгой, как и его жизнь. Первый и единственный тренер Белова — Владимир Петрович Кондрашин. Легендарный наставник заметил Александра ещё в школе. Тогда ему было всего 11 лет. Кондрашин ходил по учебным заведениям Ленинграда в надежде найти высоких талантливых парней, у которых есть потенциал в баскетболе.

Уговаривать Александра долго не пришлось. Мать позволила ему принять участие в летнем лагере «Спартака». Так и началось плодотворное сотрудничество Кондрашина и Белова.



Белов стал игроком основной команды «Спартака» в 1967 году. По-настоящему заявил о себе в 1971 году, когда сыграл в Матче звёзд Европы против США. Белов вышел в старте и произвёл очень приятное впечатление на главного тренера американцев Алекса Ханнума.



«В сборной Европы есть несколько сильных спортсменов, но Александр Белов — мечта каждого тренера. Это игрок экстра-класса! Я бы отдал целое состояние за него», — отмечал американец.

Отличительной чертой Белова была игра в обороне. Многие игроки в его эпоху старались набирать очки лэй-апами с отскоком от щита. Белов высоко выпрыгивал и одной рукой прижимал мяч к щиту. Этот приём стал широко распространённым. Вскоре ФИБА пришлось менять правила — после касания мячом щита блок-шот не засчитывался. Сейчас это известно как «правило голтендинг».

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Знаменитый советский тренер Александр Яковлевич Гомельский следующим образом описывает игру Белова в своей книге «Центровые».



«Саша Белов предвосхитил появление Арвидаса Сабониса. Свисток судьи, и мы становились свидетелями удивительного зрелища, главным действующим лицом которого была страстная, темпераментная натура Александра Белова. Он был и украшением всего советского, да и, пожалуй, мирового баскетбола. Кто видел Сашу в игре, тот конечно же никогда не забудет его легкий, красивый бег настоящего атлета. Он словно плыл по площадке, вроде бы и не затрачивая ни малейших усилий. Чувствовалось, что он нравится себе, что он любуется собой — своей силой, изяществом, мастерством. И он знал, что нравится другим, что публика любуется им. И поэтому играл еще красивее, еще грациознее и элегантнее. Настоящий художник баскетбола, он не признавал игру просто как игру.

Обладая высоченным, мощнейшим прыжком, Саша всегда вовремя и в нужный момент оказывался на том месте, где и разгоралась схватка. Прыжок Белова вызывал восхищение и изумление. Казалось, подчас он прямо-таки зависает в воздухе, парит над площадкой. Противники терялись, они уже опускались на землю, а Белов все еще где-то там, в облаках, висит над ними и уже без помех забрасывает мяч в кольцо. Белов больше всех центровых бросал штрафные. А это ведь и говорит о его смелости, о желании идти на обострение, не опасаясь синяков и шишек. И таким он был всегда. Но все же отличительной чертой его игры была красота. Элегантно проскочит с ведением к щиту и — сверху. Это были маленькие спектакли, от которых стонали в полнейшем восторге зрители».

После триумфа в Мюнхене в резюме Белова добавился титул чемпиона мира — 1974 в Пуэрто-Рико, долгожданная победа в чемпионате СССР со «Спартаком» (1975), бронза Олимпиады-1976 в Монреале. Затем в жизни Александра случился катастрофический переломный момент. 23 января 1977 года, при прохождении таможенного досмотра на выезд из СССР, в сумке Белова нашли иконы. Разгорелся скандал, активно начали публиковаться разоблачительные статьи в центральных газетах. Белов был лишён звания заслуженного мастера спорта и стипендии. Его вывели из национальной сборной и из состава «Спартака» (до декабря 1977 года).



Мелкая контрабанда (водка, икра, видеотехника) была обычным явлением для советских спортсменов в те годы. Для борьбы с ним руководство страны решило устроить показательный процесс. Существует теория, что Белова целенаправленно выбрали жертвой этой провокации. По одной из версий, втягивание в скандал было попыткой вытеснить его из старта сборной СССР. Также говорят, что таким образом пытались ослабить ленинградский «Спартак». Перешёл бы Белов в ЦСКА – ничего не было бы и всё сразу же замяли бы. По словам вдовы Владимира Кондрашина Евгении, Александр Гомельский прямым текстом говорил Белову: «Переходи к нам, и к тебе всё вернётся».

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Весь этот скандал усугубил развитие болезни, которая уже давала о себе знать. На протяжении нескольких лет Александр жаловался на боли в груди, а Кондрашин давал ему передышку на несколько минут в каждом матче. В конце 1977 года Кондрашин смог добиться возвращения Белова в «Спартак», но вернуться на прежний уровень игрок уже не смог. Ради игры Александр обманывал о своём состоянии тренера, врача команды и, прежде всего, самого себя. Как отмечал Владимир Петрович, Белов себя просто угробил.



Летом 1978 года главный тренер сборной СССР Александр Гомельский перед чемпионатом мира на Филиппинах решил вновь вызвать Белова в национальную команду.



«На сборе в Сухуми он приводил себя в порядок после длительного (несколько месяцев) перерыва и уже тогда выглядел неплохо. Как назло, затем в Ленинграде он получил пищевое отравление, которое вновь надолго выбило Сашу из колеи. Однако всё вроде бы обошлось. Саша приехал на сбор в небольшой латвийский городок Талей. И там он снова почувствовал себя плохо. Он не сдавался, крепился, пытался тренироваться индивидуально. Видя его мучения, наш доктор Корчевский, давний друг и почитатель Саши, запретил ему тренироваться до полного выяснения причин недомогания», — писал Гомельский в своей книге.



Опять же, в отношении Белова есть много теорий. Считается, что неправильное лечение отравления обострило болезнь сердца. Александр стал физически истощенным. Он стеснялся своего тяжёлого состояния и позволял посещения в больнице только самым близким. Белов очень сильно хотел выздороветь. В последние дни жизни Александр разочаровался в традиционных медицинских методиках и начал приглашать старушек, чтобы те «заговаривали» недуги. 3 октября 1978 года сердце 26-летнего Александра Белова перестало биться…



Последнее желание Белова — завещать золотую медаль Олимпиады-72 Кондрашину. Медалей тренерам на Олимпийских играх тогда не давали. Воля Белова была исполнена. В 1990 году семью Кондрашина обокрали. У тренера случился микроинфаркт. По телевизору сообщили, что Владимир Петрович попал в больницу. Это послужило сигналом для воров. Грабители разнесли квартиру и украли все медали со стены. Унесли шубу, которую Кондрашин подарил жене. Единственная оставшаяся ценная вещь — завещанная медаль Белова, которая отдельно лежала в коробке между книгами. Александр Белов многого не успел, не сыграл огромное количество матчей, не дожил до важнейших моментов. Господь словно вмешался и исполнил хотя бы последнюю волю Александра…