«Хочется выть и прибить кого-то». Седокова и Тимма уже устали друг от друга?

Певица Анна Седокова часто делится мыслями о личной жизни на своей странице в «Инстаграме». Сейчас звезда находится на самоизоляции вместе со своим бойфрендом форвардом «Химок» Янисом Тиммой. Постоянное пребывание вместе в одном помещении — непростое испытание. Даже для возлюбленных. В СМИ не раз публиковались данные статистиков и учёных в том, что во время пандемии коронавируса многие пары ссорятся. Из-за банальной усталости друг от друга. Похоже, Седокова и Тимма тоже прошли через некоторые неприятные моменты. Анна Седокова открыто пишет о побочных эффектах карантина. «В самоизоляции и с любимыми сложно, я уж и не представляю, как с нелюбимыми. Наверное, хочется выть или прибить кого-то. Мы уже прошли 1001 стадию. Раскрыли все секреты. Закрыли. Научились готовить коктейли, пока не научились после них затыкаться. Для нас двоих работа была не то что смысл жизни, а сама жизнь», — отметила Анна.

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Для Седоковой и Тиммы работа действительно важна. Янис не может играть на баскетбольной площадке. «Химки» уверенно лидировали в Единой лиге ВТБ и шли в зоне плей-офф Евролиги. Форварду очень обидно, что пандемия прервала сезон в момент, когда его команда только начала разгоняться. Тимма совсем заскучал, оставшись без любимого дела. «Вчера застала парня за… просмотром своих старых игр. Он спит с мячом, как в детстве, а мой мозг поломался и перестал выдавать идеи», — сообщила Седокова. У Анны срываются концерты, падает доход от рекламы. Седокова также занимается созданием одежды и сейчас продолжает бороться за то, чтобы её детище не закрылось, пытается продвигать продажи через интернет. По кошельку пандемия сильно ударила.

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«Я ответственна за людей. Я хочу написать вам о том, какие миленькие фильмы смотрю и как классненько все у меня, но у меня 20 сотрудников, и нет возможности платить полную зарплату, так как у меня впереди нет ни одного концерта и я ещё должна вернуть предоплаты. Я выпила две таблетки валерьянки. Помедитировала. Подумала о хорошем, но я так переживаю за тех, кто доверил мне свои жизни. Переживаю за своих музыкантов, которые остались без работы. За всех тех, кто через три дня останется без работы и без зарплаты. Работа была моим смыслом и тем, что спасало меня всю жизнь. У меня удивительный коллектив, который не уходит с работы до 21, хотя мы работаем до 19. Концертов у меня нет и в ближайшее время не предвидится, и перекрыть нечем. Я знаю, что это время нам дано, чтобы переосмыслить многие вещи, но я люблю свою работу и не представляю, что будет дальше. Больше всего я переживаю за них, за моих. Работа всегда была со мной. Всегда выручала, а сегодня… Небеса, пожалуйста, дайте нам сил. Дайте нам разума. Дайте нам легкомысленности, чтобы просто переждать и не думать о завтрашнем дне. Я хочу постить весёлые видео в ТикТоке, переодевая своего парня в моё платье. Я хочу стать девушкой из ТикТока, но я человек инстаграма, и хоть он нас никогда не поддерживал и клал на нас, но люблю наши длинные посты. Я люблю говорить с вами. Я люблю ваши комментарии, которые действительно важны для меня. Я люблю свою работу. Люблю своих сотрудников и моих коллег. Вчера вечером в лифте Янис сказал мне: «Я никогда не видел людей, так отчаянно сражающихся за свой бизнес». Это самые важные слова», — утверждает знаменитость.

Янис Тимма и Анна Седокова Фото: instagram.com/annasedokova

Даже в такие тяжёлые времена Седокова не забывает про благие дела. Анна выпустила лимитированную коллекцию защитных масок своего бренда LA Story. По её словам, модный аксессуар пользуется большим спросом. Все вырученные средства Седокова перевела на нужды инвалидов и пожилых людей, находящихся в домах престарелых. «Мы создали коллекцию красивых масок для лица, которые можно носить поверх медицинских. Цены на маски от 1000 до 2000 тысяч рублей. Поддержите, пожалуйста, нашу идею и в целом малый бизнес. Тем самым мы вместе с вами будем помогать старикам и сделаем ещё одно доброе дело», — написала Анна. Певица также показала, как делать маски собственными руками. Пригодится тем, у кого немного денег.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Кое-какие проекты в эти непростые времена Анне всё-таки удалось запустить. Первый — шоу «Квартира 69» на YouTube-канале. Седокова также выпустила новую коллекцию одежды для дома. В роли модели она выступила сама. Неоновый бархатный халат-кимоно выглядит настолько соблазнительно, что Тимма сразу же оторвался от компьютерной игры. До этого форвард буквально залип за стрелялкой Call of Duty: Warzone.

Янис Тимма и Анна Седокова Фото: instagram.com/annasedokova

Анна Седокова в ванне Фото: instagram.com/annasedokova

Седокова даже спрашивала подписчиков, что делать, чтобы оторвать парня от экрана. В начале карантина проблем с компьютером у Яниса не было. Тимма и Седокова вместе резвились возле баскетбольного кольца.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

А также готовили «шоты для иммунитета».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Седокова отметила, что главными ингредиентами шота являются имбирь, лимон и зелень, но она добавила ещё три зубчика молодого чеснока, щепотку кайенского перца и куркуму. Певица рассказала, что пряность карри выводит лишнюю воду из организма, уменьшает отёки при артрите. Также куркума блокирует раковые клетки, помогает бороться с вирусами и плохими бактериями, поэтому приправа полезна при различных воспалительных процессах. Седокова утверждает, что в Калифорнии такие шоты продаются в маленьких бутылочках в крупных спортклубах и магазинах здорового питания. Карантин является настоящей проверкой для отношений Анны Седоковой и Яниса Тиммы.

Седокова опять беременна — теперь от баскетболиста Анна Седокова готовится к рождению четвёртого ребенка. Счастливый отец — двухметровый баскетболист Тимма, бросивший семью.

«Успокоила статья в Times, что не я одна такая. Что наш мозг просто запутался. Сбились настройки и системы. Мои точно», — лаконично характеризует своё текущее состояние певица. К сожалению, ситуация в мире не позволяет улететь в тёплые края и абстрагироваться от всех проблем. Будь такая возможность, Седокова отправилась бы в Грецию или Калифорнию. «Если бы ты мог выбрать, где провести карантин? Какой город был бы? Я бы на Миконосе или Лос Анджелес, а ты?» — спросила своих подписчиков Седокова.

Анна Седокова Фото: instagram.com/annasedokova

Зато можно посмотреть качественные фильмы и сериалы. В этом вопросе Анна — большой эксперт. Вот что она рекомендует киноманам: «Скандал», «Миллион мелочей», «Рэй Донован», «Миллиарды», «21 мост», «Вражда», «Поза». В любом случае Седокова сохраняет оптимизм. «Надеюсь, что всё это скоро закончится, а пока я пойду искать потерявшуюся себя в книгах и музыке и очень надеюсь, что за руку с тобой, Янис Тимма», — написала звезда. В комментариях Тимма оставил своей избраннице несколько эмодзи в виде сердечек. Янис даёт понять, что пара справится с любым кризисом.

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Вероятно, Янису и Анне на самом деле нестрашны любые неурядицы. Каким бы сложным ни был карантинный период, отношения певицы и баскетболиста устоят. Седокова на это всячески намекает. В ходе общения с подписчиками в «сториз» «Инстаграма» Анна отвечала на довольно интимные вопросы, в том числе и по поводу возможной беременности от Тиммы. Певица призналась, что хочет стать мамой в четвёртый раз. Более того, она считает, что сейчас наиболее подходящее для этого время. «Хочу. Я так понимаю, сейчас идеальный момент их заводить», — написала Седокова в «сториз».

Анна Седокова Фото: instagram.com/annasedokova

Анна Седокова с дредами Фото: instagram.com/annasedokova

Анна Седокова с плюшевым медведем Фото: instagram.com/annasedokova

Анна Седокова и Янис Тимма Фото: instagram.com/annasedokova